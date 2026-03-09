SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: “Ako ostanete neutralni – biće posljedica”

Zbog iranske odmazde i napada na američke položaje u Saudijskoj Arabiji, američko veleposlanstvo u ovoj zemlji moralo je biti potpuno evakuirano.

Senator Lidsey Graham , zbog, kako kaže, suzdržanosti kraljevstva, najavio je strožu politiku prema partnerima.

„Koliko ja razumijem, Kraljevina odbija upotrijebiti svoju sposobnu vojsku kao dio napora za okončanje barbarskog i terorističkog iranskog režima koji je terorizirao regiju i ubio sedam Amerikanaca“, napisao je Graham na društvenoj mreži X, dodajući:

„Pitanje je zašto bi Amerika sklopila obrambeni sporazum sa zemljom poput Kraljevine Saudijske Arabije, koja nije voljna pridružiti se borbi od obostranog interesa.“

The American Embassy is being evacuated in Riyadh because of sustained attacks by Iran against the Kingdom of Saudi Arabia. It is my understanding the Kingdom refuses to use their capable military as a part of an effort to end the barbaric and terrorist Iranian regime who has… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 9, 2026

Istaknuo je da Amerikanci umiru, a Sjedinjene Države troše milijarde kako bi “svrgnule teroristički iranski režim koji prijeti regiji”.

„U međuvremenu, čini se da Saudijska Arabija izdaje izjave i radi neke stvari iza kulisa koje su samo djelomično korisne, ali nije voljna sudjelovati u vojnim operacijama kako bi se okončala vladavina terora koji dolazi iz Irana . Nadajmo se da će se zemlje Vijeća za suradnju u Zaljevu više uključiti, jer se ova borba odvija u njihovom dvorištu. Ako niste spremni upotrijebiti svoju vojsku sada, onda kada budete spremni“, napisao je senator.

Na kraju je imao poruku za sve “neposlušne”.

„Nadajmo se da će se to uskoro promijeniti. Ako ne, bit će posljedica“, zaključila je Lindsey Graham.

