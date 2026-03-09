MMA borac Ibrahim Čolo poginuo u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj

Nesreća se dogodila u nedjelju navečer oko 21:15 sati u blizini Wuppertala.

Prema navodima tamošnjih medija i policijskom izvještaju, Čolo je na putu prema Schwelmu preticao vozilo u kojem se nalazio njegov rođeni brat, upravljajući automobilom BMW M850i snage 530 konjskih snaga. Tom prilikom je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid jedne kuće.

Ibrahim Čolo iza sebe je ostavio trudnu suprugu i kćerku. Njegova borilačka karijera završila je s omjerom 4-3, prema podacima sa stranice Tapology, uz napomenu da je pretposljednja borba imala egzibicioni karakter. U posljednja dva nastupa poražen je od Jaimea Corderoa. Posljednje mečeve odradio je pod okriljem slovačko-češke organizacije Oktagon.



Čolo je bio član UFD Gym-a iz Düsseldorfa, čiji je vlasnik Ivan Dijaković. U tom klubu trenirao je i bio sparing partner poznatog hrvatskog borca Roberta Soldića (21-4), koji je godinama nastupao u singapurskoj organizaciji ONE, ali nije imao mnogo borbi na Dalekom istoku.

Popularni “Robocop” oprostio se od svog prijatelja i trening partnera putem Instagram storija, dok je u istom klubu trenirao i Iranac Hatef Moeil, borac koji je u Srbiji i regionu poznat po nastupima u teškoj kategoriji organizacije FNC.

