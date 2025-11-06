Ovi horoskopski znaci se najčešće razvode

Astrolozi vjeruju da neki horoskopski znaci imaju veće izazove u dugoročnim vezama.

Astrolozi smatraju da neki horoskopski znaci imaju posebnu ljubav prema slobodi, impulsivnost ili emocionalnu osjetljivost pa su skloniji tome da brak okončaju razvodom, piše alo.

Evo koji znaci se najčešće suočavaju sa bračnim izazovima.

Blizanci

Blizanci su prirodno radoznali i stalno traže nove izazove. Njihova sklonost da brzo prekidaju veze proizilazi iz potrebe za raznolikošću i promjenom. Brakovi im često djeluju ograničavajući ili dosadni.

Dualnost Blizanaca znači da im je potrebna intelektualna stimulacija i partner koji može da prati njihov tempo. Kada veza postane monotona ili predvidljiva, Blizanci brzo traže nove prilike i avanture.

Ovan

Ovan cijeni svoju slobodu i nezavisnost. Njihova impulsivnost i nestrpljenje otežavaju kompromis u vezi. Sukobi mogu biti žestoki, a kada se osjećaju ograničeno, često reaguju povlačenjem ili prekidom veze.

Dugoročne veze zahtijevaju strpljenje, dok Ovnovi često traže brza rješenja i trenutno zadovoljstvo, što ponekad dovodi do problema u održavanju stabilnog braka.

Ribe

Ribe su romantične i emotivne, ali upravo ta osjetljivost može ih dovesti u nevolje. Vjeruju u pravu ljubav, ali često izbjegavaju otvoreno rješavanje sukoba. Umjesto toga, potiskuju bijes dok tenzije ne eskaliraju i veza ne pati.

Ribe traže emocionalnu sigurnost i inspiraciju u partnerstvu. Ako se osjećaju pogrešno shvaćeno ili blokirano, rizik od razdvajanja značajno se povećava. Otvorena komunikacija je ključna za očuvanje njihove veze.

Strelac

Strijelci vole slobodu i avanturu, što ih ponekad čini izazovnim partnerima. Često idealizuju partnere i brzo prekidaju veze ako stvarnost ne ispunjava njihova očekivanja. Strah od obaveza i stalna potreba za novim stvarima čine razvode češćim među Strelcima, piše Bild.

Za Strelca, brak može djelovati kao kavez. Žele da putuju, otkrivaju svijet i održavaju potpunu nezavisnost. Stabilan, rutinski život često je u suprotnosti sa njihovom čežnjom za slobodom, pa dugoročne veze mogu brzo propasti ako oba partnera nisu spremna na kompromis.

