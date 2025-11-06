Trebali bi staviti sebe na prvo mjesto: Znakovi koji previše popuštaju drugima

Neki ljudi uvijek će staviti tuđu sreću ispred vlastite. Pomirit će se i popustiti, čak i onda kad ih druga osoba ne poštuje. U astrologiji postoje znakovi koji često, gotovo refleksno, stavljaju sebe na drugo mjesto. Ne zato što su slabiji, nego zato što im je iskreno stalo do mira i tuđeg osjećaja ugode. No, upravo zato oni najčešće završe povrijeđeni, jer zaboravljaju da imaju pravo postaviti granice.

Rak

Rakovi su nevjerojatno brižni i sve što rade, rade iz srca. Problem je što vrlo često sve razumiju, sve opravdavaju i sve se trude izgladiti. Umjesto da kažu “ne”, oni biraju još jednom popustiti. I tako ulaze u obrazac u kojem drugi znaju da će uvijek popustiti i zato ih nitko ne shvaća ozbiljno. Rakovi bi trebali početi birati sebe, bez obzira na to što drugi kažu.

Vaga

Vage žele mir i stabilnost u odnosima. Upravo zato ne vole konflikte – ni verbalne, ni emocionalne. Umjesto da kažu što ih muči, vrlo često šute. Iako im nešto smeta, radije idu linijom manjeg otpora, samo kako bi atmosfera ostala ugodna. No, prave veze ne pucaju zbog iskrenog mišljenja. One pucaju ako se jedna osoba cijeli život prilagođava drugoj.

Ribe

Ribe su iskreno nesebične. Pomažu, slušaju, žrtvuju se, preuzimaju tuđe brige kao svoje. Sve dok ne postanu previše iscrpljene. Njihova empatija čini ih posebnima, ali i ranjivima. Ribe prečesto zaboravljaju da je u redu postaviti granice. Iskrena dobrota ne znači ignoriranje vlastitih potreba, piše index.

Facebook komentari