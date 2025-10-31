Ovaj sastojak pomoći će vam u uklanjanju mrlja i vraćanju bjeline odjeći

Naime, rješenje se nalazi u dodatku koji je dostupan u većini domaćinstava, piše Express.

Metoda se sastoji od dodavanja sode bikarbone u mašini za veš prilikom pranja bijele odjeće. Iako je preporučljivo da se bijela odjeća pere odvojeno kako bi se spriječilo prenošenje boja, nekada to nije dovoljno za očuvanje bjeline.

Kako bi se bijelim odjevnim predmetima vratio prvobitni izgled, preporučuje se dodavanje sode bikarbone u bubanj mašine. Stručnjaci ističu sodu bikarbonu kao jedno od najkorisnijih rješenja za izbjeljivanje odjeće.

Prema preporukama, postoje dva načina primjene. Prvi pristup obuhvata dodavanje sode bikarbone u bubanj mašine prije početka ciklusa pranja. Bitno je izbjegavati stavljanje sode u dio za deterdžent kako bi se spriječilo moguće začepljenje.

Drugi način je priprema mješavine od sode bikarbone i vode. U ovoj mješavini bijela odjeća se namače sat vremena prije nego što se stavi na standardni program pranja, prenosi KLix.

