Pripadnici ovih znakova ljubomorni su na uspjehe svojih prijatelja

Iako se mnogi vesele uspjehu svojih prijatelja, postoje ljudi kojima to teško pada. Ponekad im se čini da stalno zaostaju, a tuđa postignuća doživljavaju kao podsjetnik na vlastite neuspjehe. Takvi ljudi rijetko priznaju da ih muči ljubomora, ali je ipak ne mogu prikriti. Kod nekih se ona javlja tiho, kroz usporedbe i natjecanje, dok je kod drugih očita i izražena. Prema astrologiji, osobe rođene u ovim znakovima najčešće osjećaju zavist prema uspjehu drugih.

Bik

Bikovi su ambiciozni i vole stabilnost, pa ih često uznemiri kada netko iz njihova kruga postigne nešto brže ili lakše od njih. Iako se izvana čine smireno, teško podnose osjećaj da su u drugom planu. Njihova potreba za sigurnošću može se pretvoriti u natjecateljski duh, osobito kada je riječ o poslu ili financijama. Umjesto da se raduju tuđem napretku, radije će ga promatrati s dozom sumnje. Ipak, kada se smire, shvate da uspjeh drugih ne umanjuje njihov vlastiti.

Lav

Lavovi vole biti u središtu pozornosti, pa im teško pada kad netko drugi privuče više pažnje. Iako su karizmatični i samouvjereni, njihovo samopouzdanje ovisi o priznanju okoline. Kad prijatelj uspije u nečemu što su i sami željeli, u njima se javlja frustracija. Umjesto čestitke, često će krenuti dokazivati da i oni mogu bolje. No, duboko u sebi znaju da ih upravo takvi trenuci potiču da još više rade na sebi.

Škorpion

Škorpioni su izrazito intenzivni i emotivni, pa uspjesi drugih kod njih često izazivaju mješavinu divljenja i zavisti. Oni ne podnose osjećaj inferiornosti, a natjecateljski su i tvrdoglavi. Kada netko u njihovoj blizini zablista, teško će to priznati, ali će u sebi osjećati snažnu potrebu da nadmaše tu osobu. Iako ih ljubomora može potaknuti na napredak, ponekad ih navodi na udaljavanje od prijatelja. Tek kad nauče prepoznati vlastitu vrijednost, prestaju uspoređivati sebe s drugima, piše index.

