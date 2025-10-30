Idealni trikovi za sušenje veša: Ovo je sve što trebate napraviti

Ljeti je sušenje mnogo lakše jer su domovi i vrtovi prirodno topliji, pa se odjeća brzo osuši na zraku.

Međutim, tokom zime, sušenje unutar prostora može zauzeti puno prostora i vremena, često ostavljajući rublje s neugodnim, vlažnim mirisom.

U grupama za savjete na društvenim mrežama, mnogi su se odazvali na pitanje Jane Woods koja je tražila preporuke za najbolji način sušenja rublja unutar kuće. Iako su neki predložili korištenje grijane sušilice, većina članova grupe preporučila je ulaganje u dehumidifikator, uređaj koji učinkovito uklanja vlagu iz prostora i ubrzava sušenje.

“Dehumidifikator mi je promijenio život”, rekla je Tracey Howarth, koja je podijelila svoja iskustva s uređajem. “Dajem vešu dodatni centrifugiranje na najvišoj brzini, stavim ga na stalke u spavaćoj sobi, ne pretrpam prostor, a dehumidifikator uključim i zatvorim vrata. Za tri sata odjeća bude suha i to nije skupo”, dodala je Tracey, napominjući da koristit će sušilicu samo za donje rublje i ručnike.

Slična iskustva podijelile su i druge članice grupe. Ann Pierce je istaknula da njen dehumidifikator s “modom za sušenje veša” suši odjeću za manje od sat vremena. “Za sušenje u zatvorenom, ovo je sjajno. Nikad više ne bih bila bez njega”, rekla je. Trish Algar je također bila oduševljena učinkom svog dehumidifikatora, dok je Linda Sweeney dodala da je “to prava promjena u životu” za sušenje odjeće zimi.

Shirley Dolan, koja koristi dehumidifikator, izračunala je i cijenu sušenja veša. “Kada su stvari sušene na vanjskoj žici, to me košta 5p, a iz perilice 12-18p. Nevjerojatno učinkovito”, rekla je Shirley.

Prema tvrdnjama jednog od vodećih brendova dehumidifikatora, Meaco, ovi uređaji su “izuzetno jeftin način za brzo i učinkovito sušenje rublja bez velikih troškova”. Osim toga, dehumidifikatori su “nježniji prema odjeći” u odnosu na sušilicu koja koristi visoke temperature, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari