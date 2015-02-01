Engleska uvodi potpunu zabranu mobitela u školama

Škole u Engleskoj uskoro će biti obavezne uvesti potpunu zabranu korištenja mobilnih telefona, prema novim planovima vlade koji postojećim smjernicama daju zakonsku snagu, piše Sky News. Iako Ministarstvo obrazovanja (DfE) već preporučuje da se telefoni ne koriste u školama, uprave škola do sada su mogle ignorisati te preporuke.Sada se amandmanom na Prijedlog zakona o dobrobiti djece i školama predlaže da zabrana postane zakonska obaveza. Nastavnici već duže vrijeme upozoravaju da pametni telefoni ometaju učenike tokom nastave te mogu doprinijeti problemima poput vršnjačkog nasilja. Dom lordova je danas, većinom od 107 glasova, podržao uvođenje zabrane telefona tokom školskog dana.

Očekuje se da će Donji dom o ovom amandmanu glasati prekosutra. Prijedlog, koji je predstavila ministrica obrazovanja u sjeni barunica Baran (Barran), uključuje i moguće izuzetke za učenike završnih razreda, one s medicinskim potrebama, kao i za pojedine internate.

Sindikati su zadovoljni

Sindikat učitelja NASUWT i sindikat direktora NAHT podržali su ovu zakonsku promjenu. Generalni sekretar NAHT-a Pol Vajtmen (Paul Whiteman) izjavio je da će to donijeti “jasnoću” i “ukloniti svaku dvosmislenost ili razlike u načinu na koji škole pristupaju pravilima o pametnim telefonima”.

– Škole će nakon toga samo morati odlučiti kako provesti i primijeniti zabranu u cijeloj svojoj zajednici, a vlada im mora pružiti svu podršku koja im je potrebna da to učine učinkovito – dodao je Vajtmen,piše Avaz

Konzervativka preuzela zasluge

Iz Ministarstva obrazovanja poručuju da su njihovi stavovi dosljedni.

– Stalno smo jasno isticali da mobilnim telefonima nije mjesto u školama, a većina ih već i zabranjuje – rekao je glasnogovornik DfE-a.

– Ovaj amandman postojećim smjernicama daje zakonsku snagu i ozakonjuje ono što škole već provode u praksi – dodao je.

S druge strane, ministrica obrazovanja u sjeni iz redova konzervativaca Laura Trot (Laura Trott) ovaj potez predstavila je kao pobjedu svoje stranke.

– Oduševljena sam što smo prisilili laburiste da se urazume i promijene stav. Ovo je fantastična vijest za direktore, roditelje i učenike širom zemlje – izjavila je.

Facebook komentari