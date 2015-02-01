Bivši partner navodno istetovirao stotine tetovaža na tijelu i licu žene

Objavljeno prije 48 minuta

Žena po imenu Joke godinama je, prema navodima medija, živjela u nasilnoj vezi u kojoj joj je bivši partner navodno oko 250 puta istetovirao svoje ime, inicijale i poruke na tijelo.

Tetovaže se nalaze i na licu i drugim vidljivim dijelovima tijela, a muškarac je, kako se navodi, koristio uređaj kupljen putem interneta.Joke je danas javno lice fondacije “Spijt van Tattoo”, organizacije koja putem crowdfunding kampanja prikuplja sredstva za pomoć ženama koje su prisiljene na tetoviranje, kako bi im se omogućilo besplatno lasersko uklanjanje.

– Ko je duboko pogođen, može ponovo da ustane – rekla je Joke.

U njenom slučaju prikupljeno je više od 30.000 eura za uklanjanje oko 250 tetovaža.

Ona je podnijela krivičnu prijavu, ali tužilaštvo prema navodima nije našlo dovoljno dokaza. Bivši partner tvrdi da je ona pristala na tetovaže, dok pravni stručnjaci ističu da prisilne tetovaže mogu predstavljati krivično djelo tjelesne povrede,pišu Vijesti

Prema pravnoj analizi, takvi slučajevi mogu se tretirati kao tjelesna ili teška tjelesna povreda, posebno ako dolazi do trajne promjene izgleda, uključujući i lice.


