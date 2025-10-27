Sve što trebate znati ako razmišljate o razvodu braka

Ljudi uglavnom počinju razmišljati o razvodu kada shvate da supružnik neće promijeniti svoje ponašanje, koliko god ono bilo neprihvatljivo. Ako ste vi jedna od osoba koja razmišlja o razvodu braka, nastavite čitati jer u nastavku donosimo najvažnije informacije koje trebate znati.

Prema Porodičnom zakonu, sud će razvesti brak u ova tri slučaja:

ako oboje supružnika predlože razvod braka na temelju sporazuma;

ako sud utvrdi da su bračni odnosi teško ili trajno poremećeni;

ako je od prestanka bračne zajednice protekla jedna godina ili više.

Razvod braka bez zajedničke djece ili kada su djeca punoljetna

Ako supružnici nemaju zajedničku djecu ili su djeca punoljetna, razvod braka pokreće se na nadležnom sudu i postoje dva načina. Prvi je taj da se brak razvedete sporazumno. Tačnije, ako oboje bračnih drugova žele razvod, moraju sastaviti prijedlog za sporazumni razvod braka i uz ostalu potrebnu dokumentaciju predati ga na nadležni sud.

Nakon toga sud će sazvati ročište i ako oboje bračnih drugova izjave kako i dalje žele razvod, sud će donijeti rješenje kojim se brak razvodi. Ova situacija podrazumijeva izvanparnični postupak koji je relativno jednostavan i ne traje vremenski dugo.

Drugi način podrazumijeva parnični postupak koji je prilično formalniji i vremenski dugotrajniji. On se pokreće na nadležnom sudu putem tužbe u situaciji kada se jedan od bračnih drugova protivi razvodu braka. U ovom slučaju ipak je preporučljivo angažirati advokata.

Razvod braka sa zajedničkom maloljetnom djecom

Ako supružnici imaju zajedničku maloljetnu djecu, brak razvode na nadležnom sudu sporazumno ili putem tužbe. Međutim, prije nego što se u postupak razvoda uključi sud, bračni drugovi moraju proći postupak obaveznog savjetovanja pri nadležnom centru za socijalnu skrb.

Cilj je sklapanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. To je dokument koji se odnosi na pitanje skrbništva nad zajedničkom maloljetnom djecom. Da bi se smatralo kako supružnici imaju sporazum, potrebno je da su suglasni oko sljedećih kategorija u Planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi:

s kojim roditeljem i na kojoj će adresi dijete stanovati,

na koji će način roditelj s kojim dijete ne živi viđati dijete (koliko često i slično),

koji će iznos alimentacije plaćati roditelj s kojim dijete ne živi.

Psihosocijalne posljedice razvoda braka

Razvod je stresna situacija za sve članove porodice, a pogotovo za djecu koja su u potpunosti ovisna o svojim roditeljima. Većina djece uspješno prevlada tako veliku promjenu, pogotovo ako je riječ o sporazumnom razvodu roditelja tokom kojeg nema sukoba koji itekako utječu na djecu. Međutim, dio djece doživljava emocionalne posljedice uslijed razvoda braka roditelja koje mogu biti vidljive čak i u odrasloj dobi djeteta.

Mnogi roditelji misle da dijete ne treba opterećivati informacijama u vezi s razvodom braka. Istina je da djecu treba zaštiti što je više moguće, ali potrebno je pripaziti da se ne izazove kontra efekt. Naime, razvod braka utječe i na dijete i potrebno je s djetetom razgovarati o tome kako priliči djetetovoj dobi. Kod djece javlja različit spektar emocija koje su povezane s razvodom braka roditelja. Spominju se:

strah od napuštanja,

osjećaj tuge,

zabrinutost za roditelje,

sukob lojalnosti,

osjećaj odbačenosti i osamljenosti,

bijes i agresija.

Slične emocije javljaju se i kod roditelja te dijete uči kako se nositi s tim emocijama promatrajući roditelje. Ako se roditelji konstantno svađaju te još u svađe uključuju i dijete, to neće donijeti ništa dobro. Ako sukob postoji, pokušajte ga držati što dalje od djece. Ako ga ne može riješiti samostalno, nemojte oklijevati potražiti stručnu pomoć u vidu savjetovališta ili škole za roditelje. Svaki roditelj trebao bi željeti da njegovo dijete odraste u zdravu i funkcionalnu osobu, a to će biti mnogo teže ako odrasta u nesretnoj porodici prožetoj sukobima ili ako prolazi kroz konfliktni razvod roditelja, prenosi Avaz.

