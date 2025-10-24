Kako smanjiti linjanje kod pasa

Linjanje je normalan proces kod pasa, a najviše se događa u proljeće i jesen, kada pas odbacuje staru dlaku i razvija novu prilagođenu godišnjem dobu.

Također, kod pasa koji žive unutra, u grijanim i klimatizovanim prostorima, linjanje može biti kontinuirano tokom cijele godine, s pojačanjem u sezonama.

Kako pomoći psu i smanjiti linjanje:

Odaberite hranu bogatu kvalitetnom ribom – to osigurava omega-masne kiseline koje pomažu koži i dlaci da budu zdravi, što smanjuje vrijeme linjanja

Dodajte lososovo ulje u ishranu psa, ono je također izvor omega-masnih kiselina

Redovno četkajte psa (npr. jednom do dva puta sedmično), koristeći četku odgovarajuću tipu dlake – ovako se izvuče dlaka koja je spremna da otpada i smanji količina koja ostaje u kući

Ako linjanje izgleda pretjerano (velike količine dlake, gubitak dlake u busenima, koža crvena i perutava) – može biti signal zdravstvenog problema, i tada treba posjetiti veterinara .

Linjanje jeste normalan i prirodan proces kod pasa. Uz dobru prehranu, redovno četkanje i pažnju prema opštem stanju psa, možete značajno smanjiti neugodnosti tog perioda, prenosi Klix.

