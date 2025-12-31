BiH

Ponovljeni izbori za predsjednika RS bit će održani 8. februara

Objavljeno prije 1 sat

Nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o datumu određivanju termina ponovljenih izbora.

Ponovljeni izbori na 136 biračkih mjesta u 17 općina i gradova će biti održani u nedjelju 8. februara. Ta odluka je donesena jednoglasno.

Sredstva za održavanje ponovljenih izbora bit će obezbjeđena u budžetu institucija BiH.

Željko Bakalar je rekao da će već danas uputiti zahtjev za sredstva Ministarstvu finansija. Naveo je da su iste kandidatske liste, a da će se brzo odrediti i redoslijed aktivnosti. On je pojasnio i da neće moći udovoljiti zahtjevu jednog političkog subjekta da se koriste nove tehnologije na ponovljenim izborima, a koje su ostale od pilot projekta prošle godine.

Podsjećamo, izbori se ponavljaju nakon što su utvrđene brojne nepravilnosti na ovim biračkim mjestima u smislu glasanja bez važećeg dokumenta, nepravilnosti prilikom brojanja, lažiranja potpisa i drugih.

U ponovljene izbore opozicioni kandidat Branko Blanuša ulazi s 6.245 glasova prednosti u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana, prenosi Avaz.


