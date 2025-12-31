Kraljica novogodišnje trpeze: Ovaj tajni sastojak ruskoj salati daje poseban okus

Iako sam ukus ove salate prosto obara s nogu, neke domaćice se trude da joj dodaju i neki tajni sastojak zahvaljujući kojem će joj okus biti još bolji.

Tako je jedna korisnica društvene mreže X otkrila tajnu najukusnije ruske salate koju je naučila od jedne žene iz Estonije. Naime, ona je napisala da tamošnje domaćice za pripremu ruske salate koriste iste sastojke kao i mi, ali u nju dodaju jedno voće. I zbog toga kako tvrdi, salata dobija poseban okus.

U pitanju je jabuka, a kako navodi, u zavisnosti od količine ruske salate, dodaju pola jabuke ili cijelu.

“Ako se dobro sjećam ide kisela jabuka”, napisala je jedna korisnica, nakon čega je dobila potvrdan odgovor od žene koja je napisala ovu objavu.

Podsjećamo, ovo su sastojci za klasičnu rusku salatu: mrkva, grašak, kuhana jaja, kiseli krastavci, majoneza, pavlaka i pileće bijelo meso, prenosi Radiosarajevo.

