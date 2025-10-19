Svaki znak Zodijaka ima dva lica – provjerite kakva su vaša!

Blizanci su ponekad površni i impulzivni kada je riječ o donošenju odluka. Zbog svoje “podijeljene osobnosti” pokazuju tendenciju prema anksioznosti i depresiji. Rakovi su sjajni ljudi, uvijek brižni, posvećeni i lojalni, istinski su osjetljivi i ljubazni. Međutim, zbog njihove preosjetljivosti moraju se nositi s mnogo demona.

Svaki znak zodijaka ima dva lica, tj. pozitivne i negativne osobine. Provjerite koje su vaše!

Ovan

Ovaj znak karakterizira obilje energije, strasti, motivacije i ambicije. Zagriju svaku prostoriju sa svojim samopouzdanjem, hrabrošću i jakom voljom. Međutim, s druge strane, mogu lako postati razdražljivi, agresivni i neugodni.

Imaju poteškoća sa slušanjem drugih i ljute se ako stvari nisu onakve kakve oni žele da budu.

Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju tendenciju da budu stabilni, posvećeni partneru i vjerni.

Međutim, s druge strane, oni mogu biti prilično tvrdoglavi i imaju tendenciju postati posesivni u odnosima.

Blizanci

Sam naziv pokazuje da imaju dvije strane svoje osobnosti. S jedne strane, oni su prijateljski nastrojeni i otvoreni. Imaju avanturistički duh i ne dopuštaju da im išta pokvari raspoloženje.

S druge strane, ponekad su površni i impulzivni kada je riječ o donošenju odluka. Zbog svoje “podijeljene osobnosti” pokazuju tendenciju prema anksioznosti i depresiji.

Rak

Oni su sjajni ljudi, uvijek brižni, posvećeni i lojalni. Oni su izvrsni slušatelji, istinski su osjetljivi i ljubazni. Međutim, zbog njihove preosjetljivosti moraju se nositi s mnogo demona.

Točnije, oni su skloni depresiji, anksioznosti i mentalnim poremećajima. Često se pogrešno shvaćaju i karakteriziraju kao osobe koje su usmjerene na sebe. To može dovesti do njihove izolacije i samosažaljenja.

Lav

Oni su rođeni vođe s društvenim, šarmantnim i zabavnim osobinama. Ali Lavovi nisu timski radnici i mogu biti pretenciozni, pretjerano dramatični i hvalisavi.

Njihova ekstremna prijateljska naklonost ponekad može biti površna.

Djevica

Osobe rođene u ovom znaku su osobe koje su orijentirane na detalje i ekstremisti kada je u pitanju metoda, logika i analitika. Imaju nevjerojatno strpljiv karakter i nevjerojatna rješenja za rješavanje problema.

Međutim, njihova sklonost previše ozbiljnoj analizi i ozbiljnom shvaćanju stvari čini ih nefleksibilnima i krutima, čak i ponekad hladnima i neugodnima.

Vaga

Ovo su poštovani i ljubazni ljudi koji vole pomagati drugima. Oni nastoje zadržati ravnotežu i kultivirati nježnu prirodu.

Ta sklonost ravnoteži nije uvijek praktična, kao i njihova previše mirna priroda koja ih čini neodlučnima, stoga nemaju sposobnost da se suprostave drugima.

Škorpion

Njihove najbolje osobine neodoljive su onima koji ih razumiju. Oni su duhoviti i posjeduju sarkastičan smisao za humor.

Oni su strastveni, organizirani, neovisni i snalažljivi. Međutim, imaju i svoje loše strane. To znači da mogu biti manipulativni i osvetoljubivi.

Strijelac

Njihov intenzitet je privlačan drugim ljudima. Oni su bezbrižne, zabavne i avanturističke duše.

S druge strane, oni jednostavno imaju vatrenu narav i nepredvidivi su.

Jarac

Potaknuti bogatstvom i uspjehom, oni su najmarljiviji radnici od svih znakova zodijaka. Vrlo su inteligentni s jakim logičkim i praktičnim vještinama.

Najvažnija stvar na svijetu njima je njihov rad. Međutim, lako mogu postati radoholičari.

Zbog njihovog ponosa im nedostaje sposobnost slušanja ideja drugih.

Osim toga, oni imaju tendenciju da budu tvrdoglavi, beskompromisni i loše naravi.

Vodenjak

Vodenjaci su najzanimljiviji ljudi zbog svoje ljubavi prema putovanju, istraživanju novih kultura i susretanju novih ljudi.

Imaju različite interese i uživaju u životu i izazovima.

Međutim, suočavaju se s problemima u odnosima zbog njihovog introvertnog karaktera i emocionalne nedostupnosti.

Ribe

Najkreativniji znak, duboko emocionalan i osjetljiv.

Međutim, oni imaju tendenciju da budu sami i da uđu u svoj maštoviti svijet jer im je teško doći u dodir s stvarnošću.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

