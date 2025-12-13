Dramatična noć u Hrvatskoj: Veliki požar u zgradi CIAK-a

Kako saznaje Index, zapalila se hala veličine 30 x 50 metara. Mještanima koji žive na udaljenosti od oko jednog kilometra od požara savjetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvalitet zraka.

„Još uvijek ima aktivnog žara, tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i bit će ugašen tokom današnjeg dana. Trenutno se na požarištu nalazi dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage“, kazao je Sinković, ne želeći nagađati o uzrocima koji su doveli do požara.

Tokom noći požar je gasilo oko 60 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila. Prema Sinkovićevim riječima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvaliteta zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Radnici su za Zagorje.com ispričali kako se požar širio.

„Požar je prvo zahvatio nadstrešnicu. Dakle, vjerovatno se zapalila plastika ili nešto slično, jer se ispod te nadstrešnice skladišti miješani otpad. Kada se zapalila nadstrešnica, požar se počeo širiti na ostatak objekta. Ovo je sada užasan osjećaj kada vidiš da u ponedjeljak nećemo imati gdje doći na posao“, naveli su radnici.

Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, potvrdio je za Zagorje.com da je požar pod kontrolom,pišu Vijesti

„Još nije u potpunosti ugašen, ali je pod kontrolom. Na terenu je ostalo sedam vatrogasaca s tri vozila, a uskoro se očekuje i smjena vatrogasaca. Također, tokom jutra krenut će se i u sam objekat radi dogašivanja, dok su vatrogasci do sada požar gasili izvana“, poručio je Skuliber.

