Nakon pozicije ministra sigurnosti, u Vijeću ministara BiH još jedna PRAZNA FOTELJA u vrlo važnom resoru

Nakon što je bez najave postao direktor Porezne uprave FBiH, to sada znači da osim što Bosna i Hercegovina nema ministra sigurnosti, sada nema ni zamjenika u Ministarstvu finansija Bosne i Hercegovine.

Imenovanje Hasanovića dugo se spominjalo, ali je ipak došlo kao potpuno iznenađenje i činjenica da je objavljeno u Službenom listu znači, praktično, da je odluka već stupila na snagu, odnosno da je njegov radni status potvrđen.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ostalo je bez još jednog člana, i to u jednom od najvažnijih ministarstava, jer se to pokazalo u nekoliko navrata kada je ministar finansija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić, kao kadar SNSD-a, blokirao poteze koji su se smatrali važnim za državu, Hasanović je takve situacije rješavao svojim potpisom, poput nedavnog slučaja Viaduct ili prijenosa sredstava Centralnoj izbornoj komisiji za održavanje prijevremenih izbora u RS-u, prenosi Federalna.ba.

Zamjenika ministra finansija predlaže predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto, koja za to ima rok od 15 dana, a imenuje ga Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine.

Facebook komentari