Pokrenuta istraga u MUP-u HNK zbog navoda o korupciji

U međuvremenu, Kantonalno tužilaštvo u Mostaru je formiralo kazneni predmet na osnovu medijskih natpisa o koruptivnim radnjama u Upravi policije MUP-a HNK-a.

Na navode premijera FBiH o primanju mita u MUP-u HNK-a reagovala je i premijerka HNK Marija Buhač koja je istakla da od javnog dužnosnika nije očekivala ponašanje po principu “rekla-kazala”, osobito ne populističko i neosnovano uznemiravanje javnosti na račun bilo kojeg nivoa vlasti.”Premda je gospodin Nikšić u svom TV nastupu rekao da iznesenim tvrdnjama nije nikoga naciljao, nema sumnje o tome da je otrovna strelica ispaljena. Međutim, ostaje nejasno kojom ju je pobudom ispalio prema Vladi HNK-a u kojoj je njegova stranka dio vladajuće koalicije. Nijedna neosnovana optužba koja podriva temelje javnog povjerenja u rad naše policije nije nam prihvatljiva i takvo ponašanje oštro osuđujemo”, rekla je Marija Buhač, predsjednica vlade HNK.

Podsjetimo, federalni premijer Nikšić je prilikom televizijskog gostovanja kazao kako ima informaciju da se za radno mjesto u MUP-u HNK u činu policajaca daje po 10.000 KM, a za inspektora 20.000 KM.

“Dakle, ja zaista mislim da građani BiH, da građani Federacije zaslužuju da se institucije bore protiv korupcije i kriminala svim raspoloživim sredstvima i da je konačno vrijeme da nakon silnih istraga neko za to i odgovara”, smatra Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH.

Povodom izjave premijera Nikšića oglasio se i ministar MUP-a HNK-a koji je kazao kako im je neminovno nanesena jedna reputacijska šteta i da tek sada trebaju sagledati kakvu im je štetu ova izjava zaista nanijela.

“Ja sam vjerovatno čovjek kojeg najviše zanimaju odgovori na neka pitanja koje će tužiteljstvo tokom svojih službenih radnji pokazati, prije svega je li premijer ovu informaciju odnosno podatke po saznanju komu prijavio, ako jeste, u kojoj fazi se taj predmet nalazi, je li netko tamo propustio nešto učiniti ili je došao do određenih saznanja: ako informacije nisu prijavljene, onda u biti iz kojeg razloga nisu”, rekao je Mario Marić, ministar unutrašnjih poslova HNK,pišu Vijesti

U međuvremenu, iz Kantonalnog tužiteljstva u Mostaru je obznanjeno kako je formiran kazneni predmet temeljem medijskih navoda o navodnim koruptivnim radnjama u Upravi policije MUP-a HNK-a tokom prijema novih uposlenika. Rečeno je kako će se od FUP-a ili SIPA-e zatražiti hitno postupanje, piše BHRT.

