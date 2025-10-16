Tibetanski test ličnosti otkriva vaše pravo ja

Tibetanski test ličnosti nema ispravnih niti pogrešnih odgovora, pišu nezavisne.

Radi se o zabavnom i jedinstvenom putovanju kroz vaše unutrašnje ja, koje može otkriti šta vam je u životu zaista važno – čak i ono čega možda niste svjesni.

Dok odgovarate, budite iskreni prema sebi. Ne tražite “pravi” odgovor; prepustite se svom prvom utisku. Ono šta vam spontano padne na pamet često odražava vašu najdublju istinu.

Um, poput padobrana, najbolje radi kada je otvoren. Tibetanski test ličnosti vodi vas kroz tri jednostavna koraka, stoga pristupite svakom s pažnjom i smirenjem, prenosi Sensa.

Odgovarajte jedno po jedno pitanje, bez žurbe, ne prelistavajte unaprijed niti se vraćajte unatrag.

Pripremite papir i olovku. Udahnite duboko, osjetite trenutak i spremni ste za rješavanje svog testa ličnosti.

Pitanja:

1. Poredajte sljedećih pet životinja po redu od najdraže do najmanje drage: krava, tigar, ovca, konj, svinja

2. Napišite po jednu riječ koja opisuje sljedeće: pas, mačka, miš, kafa, more

3. Sjetite se nekoga ko vas poznaje i važan vam je, i koga možete povezati s jednom od sljedećih boja. Ne ponavljajte dvaput isti odgovor. Svakoj boji dodajte samo jednu osobu: žuta, narandžasta, crvena, bijela, zelena

Odgovori:

1. Ovako se opisuju prioriteti u životu: krava označava karijeru, tigar ponos, ovca ljubav, konj porodicu, a svinja novac.

2. Opis psa označava vaš odnos prema određenim osobama i situacijama u vašem životu, opis mačke je opis vašeg partnera, opis miša je opis vaših neprijatelja, opis kafe označava to kakav je vaš doživljaj ljubavnog života, dok opis mora prikazuje vaš način života.

3. Evo to su osobe na koje ste intuitivno pomislili:

• Žuta – neko koga nikad nećete zaboraviti

• Narančasta – neko koga smatrate pravim prijateljem

• Crvena – neko koga stvarno volite

• Bijela – vaša srodna duša

• Zelena – osoba koju ćete pamtiti do kraja života

