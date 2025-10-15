Njihov um nikada ne miruje: Ovi horoskopski znakovi su opsjednuti poslom

Provjeravaju e-mailove, osmišljavaju nove projekte i stalno traže načine kako poboljšati svoj rad. Njihov um nikada ne miruje, čak ni dok odmaraju na plaži ili pokušavaju zaspati. Za njih posao nije samo zadatak, već način života.

Dok drugi uživaju u pauzi, oni planiraju sljedeći korak ka uspjehu.

Jarac

Jarac je oličenje radne etike. Čak i kad nije na poslu, njegov um analizira strategije, rokove i moguće prepreke. On jednostavno ne zna odvojiti sebe od svojih ciljeva. Slobodni dani za njega nisu odmor, nego prilika da sve dovede u red. Ako vidite Jarca kako “odmara”, vjerojatno planira kako da u ponedjeljak napravi više nego ikad prije.

Djevica

Djevica ne zna šta znači potpuno isključiti mozak. Dok drugi uživaju u tišini, ona razmišlja o stvarima koje bi trebalo popraviti, unaprijediti ili organizirati. Posao za nju nije samo karijera, već potreba da stvori red i smisao. Čak i kad ne radi, misli o radu i vjerovatno sastavlja spisak svega što će obaviti čim se vrati u kancelariju.

Bik

Bikovi su predani i pouzdani, ali i skloni razmišljanju o poslu i kad to nije nužno. Njihova želja za stabilnošću i sigurnošću često ih tjera da i u slobodno vrijeme razmišljaju o karijeri, planovima i finansijama. Dok drugi popodne provode uz film, Bik će vjerovatno mentalno slagati tablicu budžeta ili plan rasta za sljedeći mjesec, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari