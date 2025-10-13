Svaštara

Oktobarski vodič za pametnu kupovinu: Šta kupiti odmah, a s čim sačekati da cijene padnu

Objavljeno prije 46 minuta

Sezonska groznica praznične kupovine još nije počela, ali već možete naići na odlične popuste. Oktobar donosi sjajne prilike da uštedite na nekim stvarima, ali i da izbjegnete impulsivne kupovine jer će željeni proizvodi uskoro pojeftiniti. Evo šta se isplati kupiti, a šta bi trebalo preskočiti ovog mjeseca.

Stvari koje vrijedi kupiti:

Baštenski namještaj i oprema

Cijene stolova, ležaljki, roštilja, alata za baštu i kamp opreme padaju već početkom oktobra. Ako sada iskoristite popuste, možda ćete još i uspjeti da uživate u njima prije nego što ih spakujete za zimu.
Bicikli

Kako dolaze hladniji dani, prodavci spuštaju cijene starijih modela, i klasičnih i električnih bicikala. Ne brinite, nisu „zastarjeli“, samo su modeli od prošle ili pretprošle godine koji nisu prodani. Oktobar je i dobar trenutak da zamijenite gume ili obavite servis.

Kostimi i dekoracije za Noć vještica

Što se više približava 31. oktobar, to su popusti veći. Ako ne insistirate na planiranju unaprijed, možete se odjenuti uz mnogo manji trošak.
Jesenja garderoba

Prodavci već oslobađaju police za zimske kolekcije, pa su snižene jakne, džemperi i cipele za prelazni period. Idealna prilika da obnovite garderobu po nižoj cijeni.

Stvari koje bi trebalo preskočiti:
Zimske jakne i čizme

Prava sniženja toplih komada kreću tek oko praznika. Još uvijek nije vrijeme za glomazne komade, strpite se malo.
Sredstva i uređaji za čišćenje

Ako planirate kupiti novi usisivač ili robotskog pomoćnika, sačekajte Crni petak. Tada će popusti biti drastični.
Elektronika

Televizori, laptopi i tableti tek u novembru počinju padati sa cijenom. Oktobar nije povoljan mjesec za tehniku.

Kućni aparati

Ne žurite sa kupovinom frižidera, rerne ili mašine za veš, jer već od 1. novembra počinju rasprodaje uoči Crnog petka, prenosi Raport.


