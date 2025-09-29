Znate li šta muškarca čini zaista sretnim u vezi?

Koliko puta ste se zapitale – šta zapravo pokreće muškarca u vezi? Nije tajna da su muško i žensko razmišljanje često na različitim talasnim dužinama, ali postoji jedna ključna stvar koju, ako razumijemo, sve postaje mnogo jasnije.Za muškarce, osjećaj da su važni i da imaju uticaj presudan je za njihovo samopouzdanje i ponašanje u vezi. Oni žele da imaju utisak da “pobjeđuju”, da doprinose i da njihova prisutnost pravi razliku.

Kada muškarac osjeća da ga partnerka vidi kao nekog ko joj donosi sreću i sigurnost – on se prirodno otvara, daje više i postaje najbolja verzija sebe, prenosi b92.

Ali kada mu se stalno šalje poruka da nije dovoljno dobar, lako se povlači i zatvara u sebe.

Kritika stvara zid, zahvalnost gradi mostove

Većina nas umije da upadne u zamku kritike – da primijetimo šta partner nije uradio, umjesto da vidimo šta jeste. Takav pristup samo rađa ogorčenost i udaljava dvoje ljudi.

Rješenje leži u zahvalnosti. Kada pokažemo iskreno uvažavanje za male stvari – od toga kako se trudi oko posla, do toga kako nas nasmije poslije teškog dana – šaljemo mu signal da je dovoljno dobar. Upravo tada se on trudi još više.

Zahvalnost nije samo “hvala”, već način da mu stavimo do znanja da ga vidimo i da cijenimo njegov trud. To može biti jednostavna rečenica: “Sviđa mi se što se uvijek trudiš da me oraspoložiš” ili “Cijenim koliko si posvećen svemu što radiš”.

Kada muškarac čuje ovakve poruke, ne samo da se osjeća voljeno, već dobija motivaciju da tu ljubav uzvrati višestruko.

Ljubav bez borbe

Prava snaga veze leži u tome da oba partnera osjećaju da su viđeni i prihvaćeni. Žene žele da budu obožavane i voljene, muškarci žele da budu poštovani i da njihovi napori budu prepoznati.

Kada se ova dva osjećaja spoje, veza dobija čvrst temelj na kome ljubav raste, umjesto da stagnira u nezadovoljstvu i kritikama.

Na kraju, najvažnija lekcija je jednostavna: ako želite više ljubavi – pokažite više zahvalnosti,piše Avaz

Kada muškarac osjeti da pored sebe ima partnerku koja umije da prepozna njegov trud, on će uložiti i srce i snagu da je učini sretnom.

