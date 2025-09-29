Zašto ne treba prati veš na 40 stepeni? Kad čujete razlog, prestat ćete iste sekunde

Dakle, ako želite uštedjeti novac i osigurati da se vaša omiljena odjeća ne ošteti, poslušajte njegov savjet.

Govoreći u emisiji BBC Morning Live , dr. Alexandar van Tulleken , najpoznatiji po vođenju dječje serije Operation Ouch! na CBBC-u i emisije How to Lose Weight Well na Channel 4, bio je iskren o tome kako bismo zapravo trebali prati veš.

Stručnjak je objasnio da, iako 90 stepeni “ubija” bakterije, to može imati vrlo negativan uticaj na vašu odjeću, piše The Sun.

“Najviša temperatura koju vaša mašina za pranje veša može dostići obično je 90 stepeni, a to će sve uništiti”, poručio je. “Skoro da će prokuhati. Loše je za odjeću, a i vrlo je skupo.”

“Šta god se desilo s tom odjećom, mislim da u tom trenutku moraš nabaviti novu”, kazao je.

Zatim je izrazio kada treba koristiti funkciju od 60 stepeni, dodajući: “Na 60 stepeni, određene bakterije će biti ubijene i to može biti prilično dobro.“

“Dakle, ako vam u kući postoji neka prehlada ili infekcija i želite ‘ubiti’ bakterije na odjeći, postavite temperaturu na 60 stepeni, zajedno s mehaničkim čišćenjem i deterdžentom , to je sasvim dobro.”

Ali doktor je još priznao zašto nikada ne bi prao odjeću na 40 stepeni: “Lično, ne vidim smisao u 40 stepeni, jer je previše vruće da bi bilo jeftino, a previše hladno da bi išta ubilo.”

Kao rezultat toga, priznao je: “30 stepeni, to je dovoljno. Mnogo je jeftinije. Dakle, prelaskom sa 40 na 30 uštedite skoro 40 posto troškova energije , brže je. Obavezno koristite deterdžent za pranje na nižoj temperaturi”, prenosi Radiosarajevo.

