Da li je dobro piti vodu pred spavanje? Evo šta se dešava u vašem tijelu ako to radite

Tokom spavanja tijelo se obnavlja i satima ne unosi tečnost. Zato ujutru često osjećamo suha usta i žeđ. Par gutljaja vode pred spavanje ili tokom noći može da ublaži te simptome, pa i da spriječi noćne grčeve u nogama.

Kada voda postaje problem

Ako se popije previše vode neposredno pred odlazak u krevet, bešika se puni i budi vas više puta tokom noći. San postaje isprekidan, a osjećaj odmorenosti ujutru slabiji. Zato je bolje da glavninu tečnosti unesete u toku dana, a pred spavanje samo malo, onoliko koliko vam tijelo traži. Voda je dobra, ali ne u pretjeranim količinama.

Osobe koje imaju problema sa bešikom ili češće noćno mokrenje mogu osjećati još veće smetnje ako piju mnogo vode uveče. Njima je dovoljno da uveče uzmu par gutljaja samo ako osjete žeđ, a da ostatak dana paze na redovan unos.

Najbolje rješenje

Odgovor na pitanje da li valja piti vodu noću glasi: da, ali umjereno. Nekoliko gutljaja neće štetiti, naprotiv, pomoći će tijelu da nastavi miran san. Ono što nikako nije dobro jeste da se svake noći popije cijela čaša ili više.

Tijelo se najlakše održava hidriranim ako tokom dana unosite dovoljno tečnosti, a noću osluškujete sopstvene potrebe, prenosi Radiosarajevo.

