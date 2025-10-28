Koji su rani simptomi raka? Obratite pažnju na tri znaka

straživači i naučnici iz organizacije Cancer Research UK ističu da rano prepoznavanje bolesti može imati ključnu ulogu u uspješnosti liječenja.

Na svojoj internetskoj stranici navode:

„Otkrivanje raka u ranoj fazi znači da je liječenje vjerovatnije uspješno. Svijest o nekim ključnim znakovima i simptomima raka može pomoći.“

Dodaju da postoji više od 200 različitih vrsta raka i da svaka ima različite znakove i simptome, piše Daily Express.

Neki utiču na specifična područja tijela, poput stomaka ili kože. Ipak, napominju da neki simptomi mogu biti i općenitiji. Ovo su neki od primjera:

Obilno noćno znojenje ili groznica

Ljekarski savjet potrebno je potražiti ako osoba doživljava veoma jako i obilno noćno znojenje.

„Noćno znojenje ili visoka tjelesna temperatura (groznica) mogu biti uzrokovani infekcijama ili nuspojavama određenih lijekova.

Također, često se javljaju kod žena u periodu menopauze. Ali razgovarajte sa svojim ljekarom ako imate veoma jako, obilno noćno znojenje ili neobjašnjivu groznicu“, pojasnili su stručnjaci.

Umor i iscrpljenost

Iako je povremeni umor normalan, dugotrajna iscrpljenost zahtijeva pažnju.

„Postoji mnogo razloga zbog kojih se možete osjećati umornije nego inače, posebno ako imate problema sa spavanjem ili ste pod stresom. Ali ako se stalno osjećate umorno ili ne postoji jasan razlog zašto se tako osjećate, razgovarajte sa svojim ljekarom“, istakli su iz organizacije,pišu Vijesti

Neobjašnjiv gubitak tjelesne težine

Istraživači poručuju da su manje promjene tjelesne težine uobičajene, ali upozoravaju:

„Male promjene težine tokom vremena sasvim su normalne. Ali ako vi ili drugi primijetite da ste izgubili značajnu količinu kilograma, a da to niste pokušavali, obavezno se obratite svom ljekaru.“

