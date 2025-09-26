Profesija i bračni život: Ljudi koji se bave ovim poslovima najčešće se razvode

Većina ljudi krivi svog partnera za razvod. Čak 66 posto razvedenih muškaraca smatra da se druga strana trebala više potruditi da sačuva brak, dok isto misli 74 posto žena.

Veći rizik od razvoda

Također, rizik od razvoda se povećava za 75 posto ako parovi imaju odvojena društva. Oni koji se ponovo vjenčaju nakon razvoda treba da znaju da se sa svakim narednim brakom povećava vjerovatnoća raspada braka.

Čak 73 posto trećih brakova završava se razvodom. Rjeđe je da će razvedeni ponovo živjeti zajedno, pa će se samo šest posto razvedenih parova ponovo vjenčati.

Parovi koji se vjenčaju prije trideset i druge godine imaju nižu stopu razvoda. Oni koji na “ludi kamen” stanu sa dvadeset pet godina imaju pedeset posto manje šanse da se razvedu od parova koji se vjenčaju s dvadeset godina. Za one koji se “uzmu” poslije trideset i druge godine, stopa razvoda raste za pet posto godišnje.

Najčešće se razvode konobari

Što se zanimanja tiče, najčešće se razvode konobari i stjuardese, a najrjeđe matematičari, statističari, finansijeri i fizičari.

Šri Lanka ima najnižu stopu razvoda na svijetu, a Filipini su, uz Vatikan, jedina zemlja u kojoj je razvod zabranjen, prenosi Avaz.

Facebook komentari