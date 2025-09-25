Zašto ne bi trebalo da nosite donji veš nakon vodjenja ljubavi

Ako se pitate šta sve treba uraditi nakon seksa, nastavite da čitate – otkrivamo vam mali trik koji će spasiti vaše intimno zdravlje.

1. Zaboravite na donji veš

Ako ne volite da spavate potpuno goli, obucite samo lagano spavaćicu ili pamučnu, “prozračnu” pidžamu. Nemojte oblačiti gaćice dok ne ustanete ujutru – spavanje bez donjeg veša omogućava vagini da “diše” i smanjuje rizik od gljivičnih infekcija ili iritacija.

2. Uklonite višak vlage

Seks je, po definiciji, “messy” – znoj, lubrikanti i vaginalna tečnost mogu ostaviti vašu intimnu zonu prilično vlažnom. Upotrijebite mekanu peškir ili papirni ubrus da uklonite višak vlage.

Bakterije obožavaju vlažne sredine, pa što više osušite vaginu, manja je šansa za infekciju. Nema potrebe za grubljim trljanjem – dovoljno je nežno tapkanje. Ako želite, možete se prvo brzo isprati čistom vodom i blagim, bezmirisnim sapunom, pa potom osušiti. Izbjegavajte mirisne sapune, a ljeti – more radi savršeno prirodno čišćenje.

3. Bešika prije svega

Čak i ako ne osjećate hitnu potrebu, potrudite se da urinirate poslije seksa. To ispira bakterije iz bešike i smanjuje rizik od urinarnih infekcija. Infekcije nastaju kada bakterije iz vagine “zakače” uretru tokom seksa – posebno ako ste sklone čestim infekcijama.

4. Slušajte svoje tijelo

Nema potrebe za detaljnom inspekcijom, ali obratite pažnju na svoje tijelo: svrab, bol, nelagodnost ili krvarenje su znakovi da nešto nije u redu. Ako simptomi potraju ili postoji razlog za zabrinutost – na primjer, ako niste koristile kondom obratite se svom ginekologu i objasnite situaciju, prenosi B92.

Mali trikovi, poput spavanja bez donjeg veša, uklanjanja vlage i pražnjenja bešike, mogu značajno doprinijeti zdravlju i komforu – i to je sve što vam treba da se osjećate sigurno i opušteno poslije intimnih trenutaka.

