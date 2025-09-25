Volodina otkriva: Jedan znak u oktobru doživljava finansijski vrhunac

Dok će neke horoskopske znakove obradovati novi poslovi, nagrade i iznenadni prihodi, druge očekuju upozorenja da budu oprezniji sa troškovima i raspodjelom budžeta.
Prema njenim riječima, apsolutni pobjednici ovog mjeseca su Lavovi. Njih očekuju:
– unapređenja i nove poslovne šanse
– iznenadne ponude sa ozbiljnim prilivom novca
– podrška sreće i povoljne okolnosti koje ih guraju naprijed
– Lavovi su u ovom periodu „puni kao brod“ i trebalo bi da maksimalno iskoriste prilike koje im dolaze – poručila je Volodina.
Prognoze za ostale znakove
Ovan – prilike kroz honorarne poslove, ali potreban oprez sa troškovima.
Bik – rješavanje dugova i stabilizacija finansija.
Blizanci – haotičan period; novac brzo dolazi i odlazi, savjet je štednja.
Rak – mogući bonusi, pokloni ili nasljedstvo, ali i troškovi u novembru.
Djevica – zarada kroz trud i rad; ulaganje u znanje donosi sigurnost.
Vaga – finansije jačaju kroz partnerstva i saradnje.
Škorpija – neočekivani dobici, ali i rizici; treba izbjegavati nepromišljene investicije.
Strijelac – dodatna zarada kroz kontakte i saradnju s inostranstvom.
Jarac – stabilan, ali spor priliv novca; dobar period za dugoročna ulaganja.
Vodolija – neočekivani troškovi, ali i prilike za dodatnu zaradu.
Ribe – talas sreće kroz kreativne projekte i podršku porodice.
Na kraju, Volodina naglašava da će, iako Lavovi prednjače, svi znakovi osjetiti određene promjene u svom finansijskom sektoru tokom oktobra, prenosi novi.