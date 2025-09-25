Volodina otkriva: Jedan znak u oktobru doživljava finansijski vrhunac

Dok će neke horoskopske znakove obradovati novi poslovi, nagrade i iznenadni prihodi, druge očekuju upozorenja da budu oprezniji sa troškovima i raspodjelom budžeta.

Prema njenim riječima, apsolutni pobjednici ovog mjeseca su Lavovi. Njih očekuju:

– unapređenja i nove poslovne šanse

– iznenadne ponude sa ozbiljnim prilivom novca

– podrška sreće i povoljne okolnosti koje ih guraju naprijed

– Lavovi su u ovom periodu „puni kao brod“ i trebalo bi da maksimalno iskoriste prilike koje im dolaze – poručila je Volodina.

Prognoze za ostale znakove

Ovan – prilike kroz honorarne poslove, ali potreban oprez sa troškovima.

Bik – rješavanje dugova i stabilizacija finansija.

Blizanci – haotičan period; novac brzo dolazi i odlazi, savjet je štednja.

Rak – mogući bonusi, pokloni ili nasljedstvo, ali i troškovi u novembru.

Djevica – zarada kroz trud i rad; ulaganje u znanje donosi sigurnost.

Vaga – finansije jačaju kroz partnerstva i saradnje.

Škorpija – neočekivani dobici, ali i rizici; treba izbjegavati nepromišljene investicije.

Strijelac – dodatna zarada kroz kontakte i saradnju s inostranstvom.

Jarac – stabilan, ali spor priliv novca; dobar period za dugoročna ulaganja.

Vodolija – neočekivani troškovi, ali i prilike za dodatnu zaradu.

Ribe – talas sreće kroz kreativne projekte i podršku porodice.

Na kraju, Volodina naglašava da će, iako Lavovi prednjače, svi znakovi osjetiti određene promjene u svom finansijskom sektoru tokom oktobra, prenosi novi.

Facebook komentari