Četiri horoskopska znaka koja nikad ne reagiraju impulzivno…

Dok neki ljudi planu u sekundi i izgovore riječi zbog kojih kasnije žale, postoje horoskopski znakovi koji ostaju mirni i kada je situacija na rubu eksplozije. Njihova staloženost ponekad djeluje gotovo nadrealno, kao da imaju nevidljivi štit protiv impulzivnih reakcija. Kod njih nema naglih odluka ni brzopletih riječi – sve je odmjereno, promišljeno i pod kontrolom.

Jarac

Jarčevi su pravi majstori samokontrole. Radije će prešutjeti i pričekati pravi trenutak nego reagirati nepromišljeno. Uvijek procjenjuju dugoročne posljedice pa im brzopletost nije svojstvena. Njihov smiren ton i hladna logika često umiruju i one najburnije situacije.

Djevica

Djevice ne ulijeću naglo u rasprave. Umjesto impulzivne reakcije, uvijek će posegnuti za analizom i racionalnim objašnjenjem. Čak i kada su ljute, njihova sposobnost da ostanu prisebne ostavlja dojam da ništa ne može narušiti njihovu ravnotežu.

Bik

Bikovi su strpljivi i smireni, gotovo flegmatični kada se pojavi problem. Njihova tvrdoglavost često ide ruku pod ruku s mirnoćom – reagiraju tek kada su sigurni da je vrijeme za potez. Do tada njihovo lice ostaje mirno, a reakcije promišljene i odmjerene.

Vaga

Vage uvijek traže ravnotežu pa impulzivnost nije dio njihova karaktera. Njihova potreba za skladom tjera ih da svaku situaciju sagledaju iz više kutova. Umjesto brzog ispada, radije će udahnuti, nasmiješiti se i pronaći najdiplomatskije moguće rješenje, piše index.

