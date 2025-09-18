Horoskopski znakovi koji se stalno boje da nisu dovoljni svojim partnerima

Iako daju sve od sebe u ljubavi, njih potajno izjeda sumnja da to možda ipak nije dovoljno. Čak i kad su obasuti pažnjom i nježnošću, mali glas u njihovoj glavi šapće da bi partner mogao poželjeti nešto više, bolje ili drugačije. Umjesto da se opuste u ljubavi, stalno pokušavaju dokazati da su vrijedni. U horoskopu tri se znaka posebno ističu po tome što ih često prati osjećaj da nisu dovoljni onima koje vole.

Rak

Rakovi vole duboko i predano, ali njihova emotivnost ih često tjera na preispitivanje. Brinu se da njihova ljubav nije dovoljna, da ne daju dovoljno pažnje ili da partneru nešto nedostaje. Njihovo srce želi učiniti sve savršenim, ali ih strah često sprječava da uživaju u onome što već imaju.

Ribe

Ribe se lako izgube u vlastitim emocijama i često misle da nisu dovoljno zanimljive, lijepe ili posebne. Njihova mašta stvara scenarije u kojima partner traži nešto što one nemaju, iako to u stvarnosti najčešće nije istina.

Djevica

Djevice stalno analiziraju i svoje postupke i partnerove reakcije. Često misle da bi mogle biti bolje, pametnije ili privlačnije, pa im ljubavni odnosi znaju postati poligon za samokritiku. I dok se trude biti savršene, zaboravljaju da su već dovoljno dobre onakve kakve jesu, pišu index.

