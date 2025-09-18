Sušite ručnike na suncu? Evo zašto je to loša ideja

Iako sušenje na suncu djeluje kao praktičan način da se ručnici što prije osuše, visoke temperature i UV zrake mogu trajno oštetiti vlakna. Dugotrajno izlaganje sunčevoj svjetlosti uklanja prirodnu mekoću, isušuje tkaninu i čini ručnike krutima. Osim toga, sunce može izblijediti boje i skratiti vijek trajanja materijala, piše Krstarica.

Ne pretjerujte s deterdžentom – previše deterdženta ostavlja ostatke u tkanini i može je dodatno učiniti tvrđom. Koristite umjerenu količinu blagih sredstava i izbjegavajte omekšivače, jer oni smanjuju moć upijanja ručnika.

Pravilna temperatura pranja – ručnike je najbolje prati na 40–60 °C, ovisno o vrsti materijala. Viša temperatura oštećuje vlakna, dok preniska ne uklanja dovoljno bakterija.

Prirodni trikovi za mekoću – dodavanje pola čaše bijelog octa tijekom ispiranja pomaže ukloniti ostatke deterdženta i neugodne mirise. Žlica sode bikarbone tijekom pranja dodatno omekšava tkaninu i održava svježinu.

Pravilno sušenje – ručnike je najbolje sušiti na svježem zraku, ali u hladu ili na mjestu zaštićenom od izravnog sunca. Ako koristite sušilicu rublja, birajte nižu temperaturu i izbjegavajte predugo sušenje.

Na ovaj način vaši će ručnici ostati mekani, mirisni i dugotrajni, spremni za svakodnevnu uporabu.

Facebook komentari