Pripadnici ovih znakova najčešće preuzimaju tuđe probleme na sebe

Nekim ljudima jednostavno nije dovoljno brinuti se samo za vlastite izazove, oni osjećaju potrebu nositi i teret drugih. Čim osjete da netko pati ili se muči, odmah stavljaju tuđe probleme na svoja ramena, često zaboravljajući da i sami imaju dovoljno briga. Njihova empatija i odanost plemenite su osobine, ali nerijetko ih dovode do iscrpljenosti.

U horoskopu postoje znakovi koji se gotovo uvijek pronađu u ulozi “spasitelja”, čak i kada ih nitko ne zamoli. Evo tri koja najčešće preuzimaju tuđe probleme kao da su njihovi vlastiti.

Rak

Rakovi imaju snažnu potrebu štititi ljude koje vole. Ako netko od njihovih bližnjih pati, Rak to doživljava gotovo jednako kao svoju bol. Brzo preuzimaju tuđe brige i pokušavaju ih riješiti, ne shvaćajući da se pritom često iscrpljuju više nego što bi trebali. Za njih je pomaganje izraz ljubavi, pa im je teško postaviti granice.

Ribe

Ribe su nevjerojatno suosjećajne i osjetljive na tuđe emocije. One gotovo da nemaju filter, svaku tuđu tugu osjećaju kao vlastitu. Zbog toga često preuzimaju probleme svojih prijatelja, partnera ili čak stranaca, vjerujući da mogu olakšati drugima. Njihova dobrota je divna, ali ponekad zaborave da nisu odgovorne za cijeli svijet.

Djevica

Djevice imaju urođenu potrebu popravljati stvari. Kada netko iz njihova kruga ima problem, one ga automatski preuzimaju i pokušavaju pronaći rješenje. Njihov praktičan um i organiziranost savršeni su za rješavanje tuđih izazova, no zbog toga često same ostaju opterećene i iscrpljene. Djevica rijetko kaže “ne”, jer vjeruje da je upravo ona ta koja mora sve posložiti i popraviti, piše index.

Facebook komentari