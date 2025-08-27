Četiri neobična signala koji ukazuju da je muškarac potajno zaljubljen u vas

Prema YourTangu, muškarac može biti izravan i otvoreno reći da mu se sviđate. Kada se to dogodi, lako je osjećati se sigurno u vašoj vezi, ali, češće su znakovi da se muškarac zaljubljuje nejasni i zbunjujući.

Ako te muškarac potajno voli, obično će pokazati četiri čudna ponašanja.

Postaje vrlo ozbiljan ili tih

Jedan od znakova da se sviđate nekom muškarcu je njegov nivo ozbiljnosti. Može se činiti tihim i zamišljenim te shvatati vaše razgovore s ozbiljnošću. Može čak djelovati i pomalo dosadno, na primjer, tražeći da mu ispričate o svom poslu.

Ponekad se može činiti kao da je na razgovoru za posao, ali on samo igra na sigurno. Tokom ove faze veze, izuzetno je oprezan da ne pokvari stvari. Želi da vi vodite razgovor, a ne da riskirate da vas otjera.

Njegov pristup je predvidiv

Još jedan znak da se muškarcu sviđate uključuje njegov pristup. Ako je predvidiv u načinu na koji govori i radi stvari. Na primjer, čekanje tačno tri dana da vas nazove često je zato što se plaši pogrešaka koje bi mogle nastati spontanošću. Neugodno mu je pomisliti da će vas izgubiti, pa se ponaša suzdržano u svom pristupu.

Drugi način na koji se to može manifestirati jest da se ponaša neobično kao mačo muškarac. Muškarci su društveno uvjetovani da se ponašaju muževniji kada nisu sigurni šta drugo učiniti. Posljednje što želi jest izgledati kao da mu je potrebna pomoć ili da je očajan, pa malo pokazuje mišiće, što potvrđuje i studija socijalizacije dječaka i muškaraca .

Ponaša se bahato i hvali se

Muškarci se često hvale pokušavajući izgraditi vrijednost. Ukratko, žele vas impresionirati. Ne pokušava se natjecati s vama ili vas nadmašiti, barem ne obično. Jednostavno želi da pokažete što on može ponuditi.

Istraživači su ispitali “hrabre i sramežljive” muškarce i njihov pristup započinjanju veza. Rezultati su pokazali kako “samopoštovanje, spol i interpersonalni rizik međusobno djeluju kako bi predvidjeli koliko su ljudi spremni izaći iz svoje sigurne zone kako bi započeli romantične veze”. Za mnoge muškarce, hvalisanje radi impresioniranja prava je ravnoteža između rizika i nagrade.

Ne pokušava te poljubiti

Među posljednjim znakovima da mu se sviđate je jedan od najzbunjujućih. Ne inicira fizički kontakt. To može postati neugodno ako mu dajete zeleno svjetlo i mogli biste zaključiti da ga ne privlačite ili da niste njegov tip.

Ako sporo reaguje na vaše udvaranje, to bi jednostavno moglo značiti da se plaši prebrzog djelovanja i uništavanja veze. Čak i ako mu dajete zeleno svjetlo, on se i dalje može plašiti odbijanja ili uništavanja prilike za pravu vezu, prenosi Klix.

