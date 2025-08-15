Stiže moćan pun Mjesec: Evo kako će utjecati na horoskopske znakove

Ovan

Pun Mjesec će skrenuti pažnju na prijateljstva koja ste možda zapostavili. Ako ste željeli da obnovite kontakt s nekim iz prošlosti, bit ćete u iskušenju da to i učinite. Ipak, ovaj pun Mesec će vas natjerati da razmislite da li to zaista vrijedi i kakvu vrijednost ta osoba ima u tvom životu.

Nemojte idealizovati prošlost – budite iskreni prema sebi. Pun Mjesec će mnogim Ovnovima donijeti osvježenje u postojećim vezama.

Bik

Svjetlost punog Mjeseca osvijetlit će vaše uspjehe. Ako ste se trudili, očekujte pohvale i priznanja.

Nastavite graditi svoje ciljeve s istim žarom. Energija je također fokusirana na ljubav i romansu, jer vaša vladajuća planeta Venera, zajedno s Jupiterom, donosi romantičnu atmosferu. Dopustite sebi da budete očarani tokom ovog perioda.

Blizanci

Kao zračnom znaku, ova energija može vam donijeti optimizam dok se borite za ono što želite. Mars i pun Mjesec pokreću vaš znak i ubrzavaju realizaciju planova, dok otkrivate svoje vještine i talente. Trenutno vam je lako da uložite trud, naročito zahvaljujući samopouzdanju koje Mars pruža.

Imat ćete priliku da dodatno ojačate radne navike – taman prije nego što Saturn pređe u Ribe sljedećeg mjeseca.

Rak

Budite strpljivi, jer pun Mjesec vam može probuditi želju da previše gledate u budućnost. Umjesto da bježite od prošlosti, iskoristite je kao lekciju za strpljivo građenje temelja svoje budućnosti. Konjunkcija Venere i Jupitera može vam pomoći da se fokusirate na sadašnji trenutak.

Budite svjesni koraka koje morate preduzmeti prije nego što požurite naprijed.

Lav

Ova lunarna faza donosi priču o izgubljenoj ljubavi, podsjećajući vas da će vaše srce nastaviti da se transformira tokom Plutonovog tranzita. Sada je pravi trenutak da pogledate u sebe i razmislite koliko ste spremni da se uložite u svoju trenutnu ljubavnu priču.

Ako ste slobodni, nostalgija koju donosi ovaj pun Mjesec može vas podstaći da se povežete s vlastitim emocijama. Pišite dnevnik, izrazite tugu na papiru ili meditirajte – Venera i Jupiter vam nude svoju ljekovitu energiju.

Djevica

Tokom ovog punog Mjeseca, možete biti inspirirani da napravite lični zavjet – da mijenjate svoje rutine. Ovo je period lične transformacije, jer će Saturn u Ribama sljedećeg mjeseca donijeti lekciju koja se nadovezuje na sadašnju.

Pun Mjesec vas podstiče da budete korak ispred. Jupiter i Venera vam donose podršku kroz ljude iz vaše okoline. Možda osjetite i potrebu da se više povežete s drugima, pa čak i da stvorite novi krug prijatelja.

Vaga

Pred vama je moćan period, Vago, jer se vaša vladarka Venera sprema da se spoji s Jupiterom u znaku Raka. Poruka punog Mjeseca se lijepo uklapa s utjecajem Venere – jer vam je ljubav ponovo na pameti.

Ova lunacija vas ohrabruje da prvo pokažete ljubav prema sebi i uspostavite unutrašnji balans prije nego što pustite druge u svoje srce. Oslobodite se zavisnosti od drugih i prigrlite vlastitu nezavisnost.

Škorpija

Kako se svi spremamo za nove lekcije koje donosi ovaj ciklus punog Mjeseca, vama se savjetuje da pustite prošle zamjerke i spremite se za timski rad. Ovo je trenutak sazrijevanja i širenja vidika, posebno ako ciljate visoko.

Konjunkcija Jupitera i Venere u vašoj sestrinskoj vodenoj energiji – Raku – pomaže vam da unesete iscjeljenje, razumijevanje i strpljenje. Ovo je vaša faza pomirenja, Škorpijo.

Strijelac

Možda ste se tokom godine borili s inspiracijom, ali pun Mjesec vas poziva da oslobodite unutrašnjeg kritičara koji vas sputava. Umjesto toga, postanite svoj najvatreniji navijač tokom ove veličanstvene sezone Lava.

Vaš vladar, Jupiter, u blizini je Venere, što vam može pomoći da se osjećate zadovoljnije i sigurnije u svoj rad. Prije nego što Merkur krene direktno, budite spremni da istražite svoju maštovitiju stranu.

Jarac

Krajem avgusta dolazi do mnogih promena dok Jupiter i Venera grade ljubav i ljepotu unutar vaših odnosa. Pun Mjesec će vas podstaći da otpustite bol iz prošlih veza i pripremite se za novo, bogato poglavlje puno ljubavi i blagostanja.

Oprostite sebi ili onima koji su vam nanijeli bol. Ova energija donosi obnovu. Spremni ste da napišete novu priču, a da ne dozvolite prošlosti da vas definira.

Vodolija

S nadolazećim punim Mjesecom stiže i pravi trenutak da se ponovo povežete sa svojim pravim ja. Nakon tranzita Saturna kroz vaš znak, možda ste prošli kroz mnoge promjene, a sada reflektujte o svemu što ste naučili i koliko ste se razvili.

Pun Mjesec vas podsjeća da ste „rad u nastajanju“ i da treba da cijeniš sve svoje uspjehe. Venera i Jupiter unose vedrinu u vašu svakodnevicu – hobi aktivnosti mogu imati iscjeljujući efekt jer oslobađaju stres.

Ribe

Otkrivanje onoga što vam je zaista potrebno u životu može doći kao svojevrsno buđenje.

Šta zaista želite da postignete? Da li vam je potrebna veća disciplina? Sada je pravi trenutak da povjerujete u ono što možete da ostvarite, dok konjunkcija Jupitera i Venere pozitivno aspektuje vaš znak. Ove planete će unijeti mnogo pozitivne energije u vaše odnose – i olakšati izražavanje emocija, prenosi Avaz.

