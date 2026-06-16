Trump uputio oštre kritike Izraelu zbog Libana: Previše ljudi se ubija

Nisam zadovoljan načinom na koji se Izrael nosi s Libanom, a s Hezbollahom su trebali brže obaviti posao – rekao je Trump na sastanku s katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem na marginama samita G7 u francuskom gradu Évianu u utorak.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu “mora biti odgovorniji prema Libanu“, naglasio je Trump.

Izrael se „predugo“ bori protiv Hezbollaha i “previše ljudi se ubija“, rekao je Trump o sukobu u kome je u Libanu ubijeno oko 3.800 ljudi, a oko 11.700 ih je ranjeno.

– Ne morate svaki put rušiti stambenu zgradu kad tražite nekoga jer u tim stambenim zgradama ima puno ljudi, i to vam mogu reći – izjavio je Trump, misleći na izraelske napade.

Rat u Libanu smatra se jednom od najvećih prepreka okvirnom sporazumu u iranskom ratu. Iran – glavni pomagač Hezbollaha – saopćio je da će se novi izraelski napadi na Libanon i daljnja okupacija teritorije smatrati kršenjem sporazuma,pišu Vijesti

Izrael je saopćio da zasad ne namjerava povući svoje kopnene snage s okupirane teritorije u susjednoj zemlji, s navedenim ciljem zaštite vlastitog stanovništva na sjeveru Izraela od daljnjih napada milicije.

Istovremeno, Trump je sukob u Libanonu opisao kao “manji rat” u usporedbi s “velikim” ratom s Iranom, prenosi dpa.

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