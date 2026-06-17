Kardiolog: Nikad ne radim ovih 5 stvari prije 9 ujutro – nakon 20 godina liječenja srčanih udara

Jutra su važnija za srce nego što mislite. Prvih nekoliko sati u danu su kada je srce najviše opterećeno. Kada se tijelo probudi, nivo kortizola raste, krvni pritisak raste, a otkucaji srca se mijenjaju dok tijelo prelazi iz režima mirovanja u “režim akcije”.

Istraživanja pokazuju da su kardiovaskularni događaji češći u prvim satima nakon buđenja. Jedna velika studija pokazala je značajan porast srčanih udara i iznenadne srčane smrti ujutro. Stoga je važno šta jedete, pijete ujutro i koliko stresa sebi stavljate na početku dana.

Dr. Sanjay Bhojraj, certificirani intervencijski kardiolog i ljekar funkcionalne medicine, otkrio je za CNBC pet stvari koje nikada ne radi prije 9 sati ujutro nakon više od 20 godina liječenja srčanih udara.

Slatki napitci od kafe

Zaslađeni latte macchiato može sadržavati 30 do 50 grama šećera čak i prije nego što pojedete pravi obrok. Ovaj brzi porast glukoze u krvi stimulira lučenje inzulina i može doprinijeti dugoročnom metaboličkom stresu. Osim toga, nakon takvog pića, glad se često brzo vraća, jer šećer uzrokuje brzi nalet energije, a zatim brzi pad.

Slatki kolači za doručak

Kroasani, muffini i slična peciva su loš izbor ujutro, posebno na prazan stomak. Obično imaju visok sadržaj rafiniranih ugljikohidrata i zasićenih masti, ali nizak sadržaj vlakana i proteina, koji bi usporili porast šećera u krvi. Rezultat je brzi skok energije, nakon čega slijedi pad, umor i nova želja za hranom. Kako kardiolog upozorava, srcu nisu potrebne takve dodatne fluktuacije rano ujutro.

Prerađeno meso za doručak

Kobasice i slična prerađena mesa često imaju visok sadržaj soli i zasićenih masti. Mnogi također sadrže konzervanse poput nitrata, koje su istraživanja povezala s povećanim kardiovaskularnim rizikom pri redovnoj konzumaciji. Povremena konzumacija, kaže on, nije problem. Problem nastaje kada takva hrana postane svakodnevni doručak.

Konzumiranje energetskih pića

Kardiolog je posebno uporan u vezi energetskih pića. Kaže da ih nikada ne pije ujutro. Ova pića često sadrže mnogo kofeina, šećera i drugih stimulansa, što može dodatno opteretiti kardiovaskularni sistem. Mogu povećati broj otkucaja srca i krvni pritisak, a kod nekih ljudi mogu čak izazvati i poremećaje srčanog ritma. Ovo je posebno problematično odmah nakon buđenja, kada se tijelo “priprema” za dan.

Početak dana bez hrane, sa stresom i kafom

Preskakanje doručka samo po sebi nije nužno nezdravo. Ako namjerno postite, pijete dovoljno vode, vježbate ujutro i započinjete dan mirno, to je druga priča. Ali mnogi ljudi zapravo ne poste namjerno. Oni započinju dan u žurbi, piju kafu na prazan stomak, žure s e-mailovima, a ponekad uzimaju i lijekove bez hrane. Do 10 sati ujutro, njihov nervni sistem je previše stimuliran, a šećer u krvi može drastično fluktuirati.

Kako starimo, naša tijela postaju manje sposobna da se nose s ovim fluktuacijama. Stoga jutarnja rutina koja uključuje vodu, hranjiv obrok i malo mira može pomoći našim tijelima da započnu dan na uravnoteženiji način.

Kako izgleda jutro kod kardiologa?

Dr. Bhojraj kaže da su mu jutra jednostavna, a dosljednost mu je važnija od savršenstva. Prvenstveno se fokusira na proteine, vlakna, hidrataciju i miran početak dana.

Za doručak često jede jaja s voćem ili svježi sir s bobičastim voćem i orašastim plodovima. Također voli grčki jogurt ili zobenu kašu s chia sjemenkama. Ponekad pojede samo pola doručka dok priprema ručak za djecu, a ostatak završi kasnije.

Obično pije vodu prije kafe. Kofein ne bi trebao biti prvi signal tijela da je dan počeo. Vjeruje da ljudi često potcjenjuju koliko nervni sistem utiče na zdravlje srca.

Naravno, uvijek je dobra ideja konsultovati se sa svojim ljekarom prije nego što napravite bilo kakve veće promjene u ishrani ili jutarnjoj rutini. Ali osnovna poruka kardiologa je jednostavna: užurbano, haotično jutro je loše za vaše tijelo. Samo pet minuta sporijeg disanja, malo sunčeve svjetlosti, istezanje ili kratka šetnja mogu pomoći vašem tijelu da lakše i smirenije uđe u novi dan.

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