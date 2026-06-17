Užas u Srbiji: Grom usmrtio muškarca, žena u bolnici

Grom je udario u kuću u kojoj se nalazila njegova supruga, dok je nesrećni čovjek u tom trenutku bio ispred, tražeći zaklon od nevremena.
“Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negde u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u trenutku grmljavine bio ispred kuće, tačnije krenuo je da se skloni od kiše. Munja ga je stigla ispred kućnog praga. Sve se odigralo u minutu. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i vatrogasci” priča Milan, komšija bračnog para u zaseoku Stevanovići.
Dodaje da je nevrijeme počelo nešto poslije 19 časova i da ništa nije ukazivalo na tragediju.
“Preminuo je na putu do bolnice, od posledica udara groma. Pokušali su da ga reanimiraju, ali bezuspešno. Ženu su lekari uspeli da povrate i ona se nalazi u čačanskoj bolnici” priča komšija.
Komšije kažu da je od udara groma planula kompletna instalacija na porodičnoj kući bračnog para, ali da je vatra brzo lokalizovana brzom intervencijom vatrogasaca, prenosi Telegraf.rs.