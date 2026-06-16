Dragana Mirković otkrila zašto je napustila Srbiju: Bila sam na meti mafije

Folk pjevačica Dragana Mirković prvi put je otvoreno govorila o razlozima zbog kojih je napustila Srbiju, ističući da su devedesete bile izuzetno težak period njenog života.

U gostovanju u podcastu kod Bokija 13, Mirković je ispričala da je u tom periodu bila pod velikim pritiskom i da je, kako navodi, bila meta kriminalnih struktura zbog svoje popularnosti.

Ona je kazala da su 90-e godine za nju bile period koji želi zaboraviti, te da je tada bila vrlo mlada i izuzetno poznata. Kako tvrdi, osjećala je stalne prijetnje i pritiske, te se zbog toga odlučila povući.

– Devedesete godine želim zaboraviti, bile su izuzetno teške. Bila sam pik mafije, bila sam mlada i izuzetno popularna u to vrijeme. Nema čiji “pik” nisam bila. Trebalo je to sve izbjeći, zbog toga sam se sklonila – rekla je Dragana,pišu Vijesti

Mirković je navela da je u to vrijeme zarađivala veliki novac, ali da nije željela ulaziti u bilo kakve oblike ucjena ili kompromisa. Istakla je da je postojala mogućnost da bude prisiljena na brak ili druge oblike kontrole, zbog čega je odlučila napustiti zemlju.

– Zarađivala sam ogroman novac, nisam imala reketarenje. Ili su me htjeli skloniti, ili da se udam za nekoga od njih. Da sam ostala, morala bih se udati za nekoga od njih. Jedino rješenje je bilo da odem. To su mi jako bolne teme, ja nikada ne dozvoljavam da budem ucijenjena, to mrzim najviše. Smatram to oduzimanjem nečije slobode. Odlučila sam otići i ako treba nikada više ne zapjevati u životu, ali niko me neće ucijeniti ni za što. Jadna estrada, osim onih koji su uživali u tome – rekla je Mirković.

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