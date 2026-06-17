Šta jesti kad boli žuč? Jedna vrsta prehrane je najbolja, a par stvari trebate posebno izbjegavati

Kod ovih bolova je važno posjetiti liječnika, ali i paziti šta jesti kada boli žuč. U prvom redu se ovdje preporučuje jesti voće i povrće.

Bol u žuči može biti neugodna i povezana s pojedinim bolestima ili žučnim kamencima. Bol se može osjetiti u samoj žuči, ali i u prsima i ostatku abdomena. Kako ne bi došlo do problema sa žuči potrebno je paziti na prehranu.

Tako bi trebalo izbjegavati rafinirane ugljikohidrate i zasićene masti.

Kako prehrana utječe na zdravlje žuči?

Žuč može izazvati razne probleme i neugodne bolove. Određena hrana može izazvati ili pogoršati već postojeća stanja. Upravo zato je važno obratiti pažnju na hranu i na to koje namirnice utječu na žuč.

Osim genetike, hrana igra važnu ulogu u razvoju žučnih kamenaca. Tako će posebnu štetu imati hrana koja sadrži kolesterol. S druge strane će dobre namirnice održavati zdravlje žuči.

Šta jesti kad boli žuč?

Kod problema sa žuči, ali i kako bi se spriječili potencijalni problemi sa žuči, važno je obratiti pažnju na prehranu. Tako je najbolji način prehrane onaj mediteranski, a važno je jesti voće i povrće, cjelovite žitarice kao što su smeđa riža, kvinoja ili zobene pahuljice, a ne treba zanemariti ni ribu.

Osim toga, treba jesti i orašaste plodove, kikiriki, maslinovo ulje ili omega-3 masne kiseline. Ipak, bez obzira na namirnice, najvažnije je jesti uravnoteženo.

Šta ne jesti kad boli žuč?

Za zdravlje žuči treba izbjegavati konzumaciju zasićenih masti i rafiniranih ugljikohidrata, a trebalo bi i paziti da se unosi dovoljno vlakna.

Tako bi trebalo izbjegavati: maslac, prženu hranu, brzu hranu, hranu koja sadrži previše soli, crveno meso, procesuirano meso, slatke i gazirane sokove i energetska pića.

Osim toga, povećani rizik za pojavom problema sa žuči ili žučnih kamenaca može izazvati premalo vitamina C. Isto tako je važno uvijek odabirati hranu s manjom razinom masti.

Zaključak

Pojedina hrana može utjecati na zdravlje žuči. Tako je važno znati što jesti kada boli žuč. Ovdje spadaju namirnice bogate vlaknima, puno voća i povrća.

S druge strane treba izbjegavati zasićene masti i brzu hranu kako ne bi došlo do većih problema ili kamenaca.

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