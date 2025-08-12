Ana i Bastijan zvanično razvedeni: Donesena odluka i o imovini

Oni su potpisali potrebnu dokumentaciju i pred sudom okončali brak nakon devet godina zajedničkog života, prenose mediji u Srbiji.

Advokat bivše teniserke potvrdio je da je zvanično stavljen kraj njihovom braku, a kao razlog navode se nepremostive razlike između supružnika.

Izvor blizak porodici Ivanović otkrio je neke detalje:

“Prije nego što je Bastijan počeo da se javno pojavljuje sa drugim ženama, njih dvoje su odlučili da se razvedu. Tu informaciju su znali samo najbliži članovi porodice. Njihovi advokati su sve pravno završili. Sada su slobodni ljudi koji mogu dalje nastaviti sa svojim životima kako žele. Ana je to dobro prihvatila i ne smeta joj što se Bastijan tako slobodno ponaša, mada misli da to radi namjerno”, rekao je njen blizak prijatelj,pišu Vijesti

Tokom braka dobili su troje djece, a najmlađi sin rođen je prije samo dvije godine. Nikada nije objavljeno kako se zove najmlađi brat Luke i Leona.

Za sada je dogovoreno da starateljstvo bude podijeljeno, a Ivanović je pripala kuća u kojoj sada živi sa djecom, rekao je izvor pomenutog lista.

Kada je advokat naveo nepremostive razlike kao razlog razvoda, mnogi su to povezali sa imenom Silve Kapitanove, sa kojom bivši sportista uživa i provodi ovo vrelo ljeto.

Facebook komentari