Trik da miris parfema traje duže

Prvo hidrirajte kožu

Miris parfema duže traje na hidriranoj koži nego na suvoj. Najbolje je da parfem nanesete odmah poslije tuširanja, dok je koža još blago vlažna. Nakon tuširanja, nježno se obrišite peškirom, a zatim nanesite mlijeko za tijelo koje nema jak miris. Ovo pomaže parfemu da se bolje upije i duže traje. Ako nemate priliku da se tuširate, nanesite losion ili mlijeko za tijelo na zglobove i iza koljena, a zatim tu prsnite parfem.

Nanesite ulje za tijelo

Mnogi poznati proizvođači parfema imaju i ulja za tijelo sa istim mirisom, i to nije slučajno. Kada prvo nanesete ulje za tijelo, a zatim preko njega parfem, dobićete intenzivniji i dugotrajniji miris. Ulje pomaže parfemu da se bolje veže za kožu. Možete koristiti ulje i drugog mirisa, ali važno je da se on lijepo slaže sa parfemom koji koristite, kako bi ukupni efekat bio prijatan.

Naprskajte ga i na odjeću

Parfem se na odjeći zadržava duže nego na koži, pa je dobra ideja da malo parfema nanesete i na kosu ili majicu. Na ovaj način, širićete mirisni oblak oko sebe gdje god da krenete. Da biste izbjegli mrlje na odjeći, nemojte direktno prskati parfem na tkaninu. Umjesto toga, naprskajte parfem u vazduh u visini gornjeg dijela tijela i zatim prođite kroz te kapljice, prenosi Borba sa portala „Alo“.

