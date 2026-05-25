Od utorka 26. maja, desit će se karmički preokret: Za 4 horoskopska znaka stvari dolaze na svoje mjesto

Astrolozi tvrde da će 26. maja četiri horoskopska znaka posebno privlačiti sreću, obilje i važne životne promene zahvaljujući snažnom aspektu između Sunca u Blizancima i Plutona u Vodoliji. Ovaj period donosi preokrete, karmičku pravdu i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mjesto, posebno onima koji su dugo čekali da im se trud isplati.

Škorpije će osjetiti veliko olakšanje u privatnim odnosima i porodici. Tokom ovog dana shvatiće da ne mogu kontrolisati druge ljude i da im upravo prihvatanje te činjenice donosi mir, stabilnost i unutrašnju snagu.

Bikovima se otvaraju mogućnosti za finansijski napredak i pozitivne promjene u karijeri. Moguće je da će morati da donesu tešku odluku kako bi dobili ono što žele, ali će osjećati da je vrijeme da konačno stave sebe i svoje potrebe na prvo mjesto.

Blizanci će tokom ovog perioda imati snažan osjećaj lične moći i želju za promenama. Mnogi će odlučiti da se udalje od odnosa i situacija koje ih emotivno iscrpljuju, a upravo taj potez doneće im više mira i osjećaj slobode.

Za Strijelčeve ovaj dan donosi iskrene razgovore i veliko emotivno rasterećenje. Otvoreno izražavanje osjećanja i stavova pomoći će im da se oslobode pritiska i pronađu unutrašnji mir, koji će za njih predstavljati najveći oblik sreće i obilja u ovom trenutku, piše naj žena.

Facebook komentari