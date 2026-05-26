U Mostaru već 31 stepen : Prvi toplotni talas zahvatio region

Hrvatsku je u ponedjeljak pogodio prvi toplotni talas ove godine, donoseći temperature tipične za vrhunac ljeta u jutarnjim satima.

Meteorolozi za utorak predviđaju temperature do 32 stepena Celzijusa, a biće vruće i u drugim dijelovima Zapadnog Balkana.

Najtopliji dan bio je u Dubrovniku, gdje je u osam sati ujutro izmjereno 27,3 stepena Celzijusa. Temperature su premašile 26 stepeni i u Ćunskom na Malom Lošinju, gdje je izmjereno 26,8 stepeni, na Mljetu 26,6 stepeni i u Senju 26,5 stepeni.

Hrvatski nacionalni hidrometeorološki zavod već je upozorio na period iznadprosječno toplog vremena krajem sedmice.

Duž obale noći će sve više biti tople s minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni Celzijusa, dok će dani biti vrući, a živa će se ponegdje popeti iznad 30 stepeni.

Prema prognozi, danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće, s najvišim dnevnim temperaturama uglavnom između 29 i 32 stepena Celzijusa. Temperatura Jadranskog mora je između 18 i 21 stepen Celzijusa.

Prema prognozi, vruće vrijeme će se zadržati do srijede, a u četvrtak će se temperature vratiti na normalne vrijednosti za ovo doba godine.

Iznadprosječno toplo vrijeme pogodilo je i druge zemlje u regiji.

U Bosni i Hercegovini temperature će danas dostići od 26 do 31 stepen Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena. U Mostaru je u 11 časova izmjeren 31 stepen, a u Trebinju 29 stepeni.

U Srbiji meteorolozi predviđaju od 28 do 32 stepena Celzijusa.

