Radnik na kruzeru otkrio koliko mjesečno zarađuje: Mnoge će iznenaditi iznos

Naime, na svom YouTube kanalu otkrio je koliko je zaradio u januaru 2025. godine. Kako zaposlenici primaju platu svake dvije sedmice, Chris je dobio dvije uplate: prvu u iznosu od 2.890,21 dolara, a drugu od 1.450,09 dolara. Ukupno je to 4.340,30 dolara (oko 3.993 eura), što je iznenadilo mnoge njegove pratioce.

“Kao aktivnom članu posade Royal Caribbeana, kad se prvi put ukrcaš i potpišeš, otvara ti se račun u banci koji se zove salary at sea račun. Svake dvije sedmice moja plata bude uplaćena na taj američki bankovni račun, i s njom mogu raditi što god želim. Mogu tu karticu staviti u bankomat i podići novac. Mogu je koristiti kao debitnu karticu za šoping, restorane, trgovine – kamo god poželim”. objasnio je Chris.

Chris ističe da visina zarade zavisi od tipa broda i rute kojom plovi.

“Zavisi o tome na kojem ste brodu, to će uvelike utjecati na to koliko novca realno možete zaraditi – je li to veliki ili mali brod, i gdje se u svijetu nalazi.Naši brodovi na kojima članovi posade potencijalno mogu najviše zaraditi su oni u SAD-u tokom karipske sezone”, kazao je.

Prisjetio se i svog najunosnijeg mjeseca dok je radio kao asistent, kada je uspio zaraditi 5.000 dolara.

S obzirom na to da tokom ugovora boravi na brodu, Chris nema uobičajene troškove poput stanarine ili prevoza, što mu omogućava dodatnu uštedu.

“Uspio sam uštedjeti jako puno novca radeći za ovu kompaniju. Naravno, zarađujem i od svog YouTube kanala. Kad se zbroje plaća na kruzeru i prihodi od oglasa na YouTubeu, ukupno godišnje dobijem prilično dobru svotu”, istakao je.

Na kraju je poručio da se nada kako će se na brodove Royal Caribbeana vraćati i u budućnosti, ali kao putnik, prenosi Klix.

