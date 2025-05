Dva znaka koja teško održavaju prijateljstva

Iako svi volimo misliti da smo dobri prijatelji, astrologija otkriva da neki horoskopski znakovi imaju više izazova u održavanju prijateljskih odnosa. Nije riječ o lošim namjerama, već o specifičnim osobinama koje mogu otežati bliskost, povjerenje i dugotrajne veze s drugima. U nastavku otkrivamo dva znaka kojima prijateljstva ponekad baš i ne idu od ruke.

Blizanci

Blizanci su društveni, zabavni i šarmantni, idealni za nova poznanstva i brze konekcije. No, kad je riječ o održavanju dubokih i stabilnih prijateljstava, stvari postaju složenije. Njihova potreba za stalnim mentalnim poticajem i promjenom može dovesti do toga da se brzo zasite jednog kruga ljudi. Nije neuobičajeno da nestanu na dulje vrijeme bez objašnjenja, a zatim se vrate kao da se ništa nije dogodilo. Prijateljima to može biti zbunjujuće i povrijediti ih, pogotovo ako traže pouzdanu i dosljednu vezu, piše index.

Vodenjak

Vodenjaci su originalni i neovisni, ali često djeluju emocionalno distancirano. Vole slobodu i ne vole da ih se ograničava, čak ni emocionalnim očekivanjima prijateljstva. Njihov fokus na širu sliku, humanitarne ideje ili vlastite interese može ih odvući od bliskih osobnih odnosa. Iako znaju biti iskreni i odani kada se povežu, mnogi ljudi ih doživljavaju kao hladne ili rezervirane, što može otežati izgradnju dubokog i trajnog prijateljstva.

Facebook komentari