Horoskopski znakovi koji bježe od ozbiljnih razgovora

Svi mi znamo nekoga ko će učiniti sve samo da ne vodi duboke razgovore o osjećajima, problemima ili, još gore, budućnosti veze. Neki će se izvući šalom, neki će odjednom postati jako zauzeti, a neki će jednostavno – nestati.

I dok su neki horoskopski znakovi rođeni za iskrene razgovore i otvorenu komunikaciju, ovi ispod su pravi majstori izbjegavanja ozbiljnih tema. S njima nikad ne znaš kad ćeš završiti pričajući o vremenu umjesto o emocijama.

Strijelac

Strijelci su poznati po svojoj slobodoljubivoj prirodi i averziji prema svemu što bi ih moglo emocionalno sputavati. Kad osjete da se približava razgovor o nečemu ozbiljnom – recimo, “kamo ovo vodi?” – refleksno mijenjaju temu. Umjesto razgovora o emocijama, odjednom će pričati o idućem putovanju, novom hobiju ili najnovijem dokumentarcu o svemiru. Za njih je duboka emocija jednaka gubitku kontrole, a to im nije nimalo ugodno.

Blizanci

Blizanci vole pričati, i to jako. No čim razgovor postane preosoban ili preintiman, odjednom više ne znaju “kako bi to sročili”. Ili jednostavno pređu na nešto zabavnije. Ne zato što ne žele razgovarati – nego zato što se ne žele suočiti s vlastitim osjećajima. Njihov mozak stalno skače s misli na misao, pa ozbiljni razgovori djeluju kao nešto previše statično i zahtjevno.

Vodenjak

Vodenjaci često djeluju kao da su emocionalno distancirani – i nisu daleko od toga. Iako im nije strano duboko razmišljanje, kad treba razgovarati o emocijama, često djeluju zbunjeno ili nezainteresirano. Ne vole izražavati ranjivost, a još manje vole kad se od njih očekuje da “objasne kako se osjećaju”. Umjesto toga, radije će analizirati svijet, pričati o budućnosti čovječanstva, ali ne i o vlastitim vezama.

Ribe

Ribe su osjetljive i intuitivne, ali to ne znači da su dobre u ozbiljnim razgovorima. Kada osjete pritisak, radije će se emocionalno povući i stvoriti svoj svijet u kojem se ne moraju suočiti s realnošću. Ako ih pitate nešto konkretno, moguće je da ćete dobiti nejasan odgovor, tišinu ili pitanje “možemo li o tome kasnije?”. A to “kasnije” često nikad ne dođe, piše index.

