Pripadnici horoskopskih znakova koji vole voditi glavnu riječ u ljubavi…

Iako partnerstvo podrazumijeva ravnotežu, neki horoskopski znakovi jednostavno se osjećaju bolje kad su oni ti koji vode igru. Neki to rade s dozom šarma i samopouzdanja, neki s tišim, ali odlučnim pristupom. Bilo da su direktni, dominantni ili samo prirodno organizirani, evo koji znakovi najčešće žele imati glavnu riječ u ljubavi, piše index.

Lav

Lavovi ne znaju za drugačije osim da budu u središtu pažnje – i to se prenosi i na veze. Vole voditi glavnu riječ, ali to ne znači da su sebični. Zapravo, uživaju kad sve oko veze štima – pa i kad su oni ti koji sve organiziraju, odlučuju i osiguravaju da stvari idu prema njihovim očekivanjima. Partneru će dati puno, ali očekuju da se njihova riječ poštuje.

Ovan

Ovnovi su rođeni vođe, a u ljubavi su direktni i strastveni. Vole znati gdje stoje i brzo preuzimaju inicijativu – od prvog spoja do svakodnevnih odluka. Nije im problem reći što žele, iako ponekad zaborave pitati drugu stranu što ona želi. U pravim rukama, Ovan je energičan partner koji sve pokreće, ali ne voli osjećaj da ga netko koči.

Jarac

Jarci možda nisu najglasniji, no njihova potreba za kontrolom u vezi je tiha, ali jasna. Vole kad stvari imaju red, kad su dogovori čvrsti i kad se zna tko što radi. U vezi najčešće preuzimaju ulogu onog koji drži sve pod kontrolom – od zajedničkih financija do planova za budućnost. Njihova riječ obično zadnja presuđuje, jer su često oni koji misle nekoliko koraka unaprijed.

Škorpion

Škorpioni su intenzivni i emocionalno duboki, ali s jakom potrebom da sve znaju i da imaju osjećaj kontrole. U vezi ne vole neizvjesnost i nesigurnost, pa često preuzimaju glavnu riječ kako bi sve držali pod nadzorom. Njihova kontrola dolazi iz potrebe za sigurnošću, ali ponekad mogu djelovati prezaštitnički ili posesivno.

Djevica

Djevice nisu autoritativne, ali su često te koje preuzmu odgovornost za “male stvari” – koje brzo postanu sve stvari. Od planiranja vikenda do odabira restorana, one imaju plan i vole kad se on poštuje. U vezi vole imati ulogu one osobe koja “zna najbolje” i partnera će usmjeravati suptilno, ali postojano.

