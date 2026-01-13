Ovo su 4 najlukavija znaka horoskopa: Mislite da ih dobro poznajete, a mogu vas iskoristiti

Odlikuju ih oštar um, strateška pronicljivost i izuzetna sposobnost da situacije okrenu u svoju korist.

Ovan

Ovan je vatren, žustar, impulsivan, sklon kontroli i takmičarskog duha. Može biti beskompromisno lojalan i empatičan, ali istovremeno i preziran, uvijek spreman da vam dokaže da griješite. Njegova eksplozivna energija često ga čini sklonim izljevima bijesa i nervnim slomovima. Iako nema mnogo strpljenja za dugoročno planiranje, ako ga dovoljno isprovocirate, sav će se dati u to da vas „sruši“.

Blizanci

Urođena inteligencija, radoznalost i razigran duh Blizanaca ponekad budu nadjačani izraženom materijalističkom pohlepom. Njihova potreba da po svaku cijenu izbjegnu sukobe – čak i kada djeluju površno – jedna je od njihovih „prljavih tajni“. Ipak, ništa ne može umanjiti njihovu strastvenu ljubav prema životu, promjenama i avanturama.

Djevica

Djevice tačno znaju kada i kako da udare – s osvetom koja bi čak i Škorpiju natjerala na stid. S pamćenjem poput slona i mentalnom agilnošću da savijaju pravila, stvarnost i riječi, prave su majstorice manipulacije. Mogu vas dovesti do toga da molite za milost čak i kada niste krivi, ostavljajući „ožiljke“ koji se ne vide, ali se dugo pamte.

Ribe

Povrijeđena Riba redefinira uspone i padove mračne strane emocija. Inače sanjive i blage, Ribe mogu postati izuzetno opasne, opsesivne i sklone pretjerivanju kada dožive emotivno zanemarivanje ili razočaranje, posebno zbog svoje beznadežne romantike. A ako zaprijetite onima koje vole, sposobne su da vas nemilosrdno povrijede, prenosi Novi.

