Žene mogu da “namirišu” slobodne muškarce

Naučnici tvrde da slobodni muškarci emituju specifičan, jači miris koji ih razlikuje od onih koji su u ljubavnoj vezi.

Prethodna istraživanja ukazuju na to da je testosteron, hormon koji igra ključnu ulogu u privlačnosti, odgovoran za intenzivniji miris kod slobodnih muškaraca. Kod zauzetih muškaraca, nivo ovog hormona je niži kako bi se pospješilo održavanje stabilne veze. Ovo bi moglo objasniti razlike u mirisu između dvije grupe, prenosi b92.

Naučni tim je organizovao eksperiment sa 91 muškarcem, od kojih su 46 bili slobodni, a 45 u vezi. Svaki učesnik je nosio običnu bijelu majicu tokom dana, uz instrukcije da se malo fizički aktiviraju kako bi pojačali lučenje znoja. Nakon toga, majice su predate na ispitivanje grupi od 82 heteroseksualne žene.

Žene su imale zadatak da pomirišu majice i ocijene intenzitet mirisa. Takođe su dobile fotografije muškaraca kako bi povezale miris sa izgledom. Rezultati su pokazali da su mirisi slobodnih muškaraca ocijenjeni kao intenzivniji u poređenju sa mirisima zauzetih muškaraca.

Autori studije sugerišu da bi ovaj fenomen mogao imati evolutivnu svrhu. Jači mirisi kod slobodnih muškaraca mogu signalizirati njihov status i pospješiti njihovu privlačnost potencijalnim partnericama. S druge strane, žene u vezi su ocijenile lica slobodnih muškaraca kao muževnija, ali nisu smatrale da ih njihov miris čini privlačnijim.

Međutim, neki istraživači ukazuju na moguće alternativne razloge za ove rezultate. Na primjer, slobodni muškarci mogu manje pažnjе posvećivati higijeni, što bi moglo doprinijeti jačem tjelesnom mirisu. Također, istraživanja su pokazala da slobodni muškarci češće imaju lošije fizičko i mentalno zdravlje, što može uticati na njihov miris.

Iako studija sugeriše da miris može igrati ulogu u privlačnosti, ne treba zaboraviti da je hemija između dvoje ljudi mnogo više od mirisa. Dok mirisi mogu biti dio evolutivnih signala, oni nisu jedini faktor koji određuje privlačnost i kompatibilnost. U svakom slučaju, ova studija donosi zanimljiv pogled na biološke aspekte ljudskih odnosa, prenosi Avaz.

Facebook komentari