Poljski predsjednik: Trump jedini sposoban zaustaviti Putina…

Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je da je Donald Trump jedini svjetski lider sposoban zaustaviti Vladimira Putina u prijetnjama Evropi. U intervjuu za Radio 4 rekao je da se ruskom predsjedniku ne može vjerovati, ali da Evropa mora podržati Trumpa u njegovim naporima da okonča rat u Ukrajini.

Nawrocki je istakao da Rusija prijeti Poljskoj, ali i cijeloj centralnoj i istočnoj Evropi, te da Moskva testira poljsku odbranu i solidarnost NATO-a. Podsjetio je na prošlogodišnji upad više od 20 ruskih dronova u poljski zračni prostor, nazvavši to izvanrednom situacijom bez presedana za NATO, piše BBC.

Zahvalio je Velikoj Britaniji na slanju aviona RAF Typhoon radi zaštite poljskih granica, naglasivši da se Poljska od 2021. nalazi u stanju hibridnog rata s Rusijom, suočena s dronovima i dezinformacijama.

Govoreći o odnosima s Donaldom Trumpom, Nawrocki je rekao da su Sjedinjene Američke Države i dalje garant sigurnosti Evrope te upozorio na opasnost udaljavanja Evrope od SAD-a. Smatra da se pitanje Grenlanda treba rješavati dijalogom unutar NATO-a između Danske i SAD-a.

Istovremeno je kritikovao evropske lidere zbog fokusiranja na ideološka pitanja poput klimatske politike i migracija, dok se zanemaruje sigurnost. Naglasio je da Poljska izdvaja gotovo 5% BDP-a za odbranu.

Na kraju je istakao važnost odnosa s Ujedinjenim Kraljevstvom, zahvalio britanskim vojnicima stacioniranim u Poljskoj i izrazio nadu da će Poljska biti pozvana na naredni samit G20 u Britaniji, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

Facebook komentari