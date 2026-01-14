Počinje isplata decembarske naknade za korisnike socijalne zaštite u KS

Danas, 14. januara, počinje isplata naknada za decembar korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Saopćeno je ovo iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

U tu svrhu iz Budžeta KS uplaćeno je 1.738.876,65 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 3.965 korisnika stalne novčane pomoći, i to:

novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe,

jednokratne pomoći,

izuzetne pomoći,

naknade za smještaj u drugu porodicu,

kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite,

naknade za zdravstvenu zaštitu,

za osposobljavanje za život i rad, te

za refundaciju ljekarskih pregleda.

Facebook komentari