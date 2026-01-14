Počinje isplata decembarske naknade za korisnike socijalne zaštite u KS

Danas, 14. januara, počinje isplata naknada za decembar korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, u bankama u kojima imaju otvorene račune.
Saopćeno je ovo iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
U tu svrhu iz Budžeta KS uplaćeno je 1.738.876,65 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 3.965 korisnika stalne novčane pomoći, i to:
novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe,
jednokratne pomoći,
izuzetne pomoći,
naknade za smještaj u drugu porodicu,
kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite,
naknade za zdravstvenu zaštitu,
za osposobljavanje za život i rad, te
za refundaciju ljekarskih pregleda.